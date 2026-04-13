Andrea del Boca reapareció tras su accidente y llevó tranquilidad a sus seguidores: "Pronto..."

De esta manera, Andrea del Boca reapareció públicamente tras el accidente, mostrando una evolución favorable y manteniendo el vínculo con el público que la acompañó durante su paso por el programa.

Además, su reaparición fue recibida con una fuerte ola de cariño por parte de sus seguidores, que no tardaron en llenar sus redes de mensajes de apoyo y buenos deseos. La actriz, que es una figura muy querida de la televisión argentina, volvió a sentir de cerca el acompañamiento del público en un momento delicado.

Mientras continúa enfocada en su recuperación, todo indica que su regreso a la exposición será paulatino. Por ahora, el objetivo principal es recuperarse por completo del accidente y recibir los cálidos comentarios de aquellos que la siguen y quieren.