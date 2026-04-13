Cambió la votación: quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
La placa negativa dejó a varios participantes en riesgo y, aunque una tendencia parecía clara, en las últimas horas el panorama comenzó a modificarse.
La tensión se apodera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada en la previa de una nueva gala de eliminación. Con el correr de los días, la ansiedad aumenta entre los nominados, mientras que afuera el público analiza cada jugada en una votación que promete ser muy ajustada.
En esta ocasión, la placa negativa dejó a varios jugadores en una situación delicada. Brian, Lola y La Maciel quedaron entre los más votados, conformando un escenario abierto donde cualquier desenlace es posible.
Cada uno de ellos llega con un recorrido diferente dentro del reality, marcado por alianzas, conflictos y estrategias que pueden influir directamente en la decisión de la audiencia en esta etapa clave del juego.
Como suele suceder, las redes sociales volvieron a transformarse en un termómetro fundamental. Allí, los fanáticos no solo expresan su apoyo, sino que también siguen de cerca a quienes comparten predicciones sobre el resultado.
Qué dice el boca de urna de Pabloschi
En ese contexto, volvió a tomar protagonismo el usuario Pabloschi, conocido por sus “bocas de urna” basados en encuestas digitales. Sus análisis suelen viralizarse rápidamente y generar debate entre los seguidores del programa.
En uno de sus últimos posteos, había señalado que Brian era el principal candidato a abandonar la casa, instalando una tendencia que muchos daban casi por confirmada.
Sin embargo, en las últimas horas el escenario empezó a modificarse. Los movimientos en redes y el cambio en el humor del público parecen haber alterado ese pronóstico inicial, por lo que el resultado final podría sorprender.
"Adiós Lolita", escribió de manera sorpresiva. Sin embargo, en los comentarios aclaró que el ex futbolista sigue liderando la votación, lo que desató una ola de comentarios en las redes sociales, ya que el público está muy dividido y se generan acalorados debates.
No obstante, Pabloschi contestó luego a una seguidora, asegurando que "Brian está arriba por 10 puntos", en lo que respecta a porcentajes.
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