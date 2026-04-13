Cambió la votación: quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

En uno de sus últimos posteos, había señalado que Brian era el principal candidato a abandonar la casa, instalando una tendencia que muchos daban casi por confirmada.

Sin embargo, en las últimas horas el escenario empezó a modificarse. Los movimientos en redes y el cambio en el humor del público parecen haber alterado ese pronóstico inicial, por lo que el resultado final podría sorprender.

"Adiós Lolita", escribió de manera sorpresiva. Sin embargo, en los comentarios aclaró que el ex futbolista sigue liderando la votación, lo que desató una ola de comentarios en las redes sociales, ya que el público está muy dividido y se generan acalorados debates.

tuit pabloschi

No obstante, Pabloschi contestó luego a una seguidora, asegurando que "Brian está arriba por 10 puntos", en lo que respecta a porcentajes.

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