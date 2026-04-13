Hallaron una beba muerta en la Facultad de Arquitectura de La Plata y detuvieron a la madre

En paralelo, las autoridades solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en distintos puntos del predio y sus alrededores, donde también funcionan otras facultades y dependencias de la universidad. Con ese material, buscan reconstruir los movimientos previos al hallazgo y determinar cómo llegó la beba al lugar.

En este contexto, desde la facultad aclararon que las actividades académicas no fueron suspendidas, ya que el sector en obra se encuentra alejado de las zonas habituales de cursada.