Hallaron una beba muerta en la Facultad de Arquitectura de La Plata y detuvieron a la madre
El cuerpo fue hallado por obreros en una zona de construcción dentro del predio. La mujer, que sería paciente psiquiátrica, fue localizada horas después.
Una beba fue encontrada muerta en un sector en obra de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, en el cruce de las calles 47 y 117. Por el hecho, la madre fue detenida y quedó imputada en una causa por homicidio que tramita en la Justicia Federal.
El hallazgo fue realizado este lunes por obreros de la construcción en una zona donde se llevan adelante tareas de ampliación de aulas. De acuerdo con las primeras pericias, el cuerpo no presentaba lesiones visibles, aunque los investigadores aguardan los resultados de la autopsia para establecer con precisión las causas de la muerte.
La madre de la beba, de 32 años y nacionalidad chilena, tenía un pedido de averiguación de paradero vigente desde el viernes. Fue localizada horas después del hallazgo en la zona de 122 y 50, a unas diez cuadras del lugar, y quedó a disposición de la Justicia y, según trascendió, se trataría de una paciente psiquiátrica.
En la causa también fue identificado e involucrado su pareja, también de origen chileno, mientras los investigadores intentan reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
La investigación quedó a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla, debido a que el episodio ocurrió dentro de un predio perteneciente a una universidad nacional. Por disposición judicial, el área donde fue encontrado el cuerpo permanece preservada para el trabajo de los peritos, lo que generó restricciones en el acceso por la calle 47.
En paralelo, las autoridades solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en distintos puntos del predio y sus alrededores, donde también funcionan otras facultades y dependencias de la universidad. Con ese material, buscan reconstruir los movimientos previos al hallazgo y determinar cómo llegó la beba al lugar.
En este contexto, desde la facultad aclararon que las actividades académicas no fueron suspendidas, ya que el sector en obra se encuentra alejado de las zonas habituales de cursada.
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