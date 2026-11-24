De acuerdo con su testimonio, transitar las dos horas del programa sabiendo que al cierre debía comunicar el final del ciclo resultó difícil, y al momento de decirlo al aire le advirtieron que sus compañeros no sabían. "En ese momento, la verdad que no supe cómo manejarlo. Estaba muy nerviosa, es algo que no me esperaba", expresó, remarcando que ya había hablado con ellos antes de salir al aire y que lo hacía nuevamente porque no existió mala intención.