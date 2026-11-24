Flor de la V abrió su programa pidiéndole disculpas a sus compañeros: "No supe manejarlo"
Tras lo ocurrido, la conductora explicó que dio por sentado que la producción había avisado al equipo y aseguró que la noticia la tomó por sorpresa.
En el inicio de Los profesionales con Flor por El Nueve, Flor de la V dedicó los primeros minutos al aire a aclarar lo ocurrido el viernes anterior, cuando anunció el fin del ciclo y generó repercusiones por la forma en que se dio la noticia frente a sus compañeros, sin que estos estuvieran al tanto de que el programa no continuará en 2027.
Con un tono reflexivo, la conductora señaló que sintió la necesidad de hablar para despejar malentendidos y reiterar sus disculpas tanto en privado como en público.
Flor de la V abrió su programa pidiéndole disculpas a sus compañeros:
Según relató Flor de la V, previamente había conversado sobre la situación con la productora Paola Holeman, a quien dijo apreciar, y le entendió que ella se encargaría de comunicar la novedad al equipo: "Acá no hubo mala intención". La conductora explicó que dio por hecho que todos estaban al tanto cuando llegó al canal el viernes, pese a notar un clima particular y un comentario por lo bajo de Fabián.
De acuerdo con su testimonio, transitar las dos horas del programa sabiendo que al cierre debía comunicar el final del ciclo resultó difícil, y al momento de decirlo al aire le advirtieron que sus compañeros no sabían. "En ese momento, la verdad que no supe cómo manejarlo. Estaba muy nerviosa, es algo que no me esperaba", expresó, remarcando que ya había hablado con ellos antes de salir al aire y que lo hacía nuevamente porque no existió mala intención.
La sorpresa por el levantamiento y el cruce con las versiones
La conductora sostuvo que el anuncio la golpeó de manera inesperada porque, según contó, venía reuniéndose con frecuencia con la gerencia para consultar cómo mejorar el programa y recibía siempre respuestas tranquilizadoras, incluso ante el bajo rating del canal. En ese sentido, comparó el escenario con la llegada de nuevos proyectos y productoras —mencionando a Mandarina— y describió la sensación de sentirse descartable cuando le informaron que el ciclo terminaba.
Asimismo, rechazó las críticas y comentarios que circularon tras el episodio, al afirmar que no cree merecer "todas las cosas que se están diciendo", que es una persona trabajadora y buena compañera, y que puede equivocarse como cualquiera. Sobre la continuidad laboral, precisó que el programa termina en enero y que su contrato no le garantiza estabilidad ni resguardo frente a una desvinculación.
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