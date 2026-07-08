Flor de la V redobló la apuesta tras sus dichos tras el triunfo de Argentina: "Todo es política"

Asimismo, estableció una clara diferencia entre la realidad de los trabajadores y su situación personal. Reconoció ser parte de un sector de la población que cuenta con mayores comodidades edilicias y económicas. "Nosotros somos privilegiados que podemos comer y tener un lugar caliente para dormir, pero la gente la está pasando mal. Entonces, esto se lo merece el pueblo. Gracias Messi, gracias Selección", concluyó la conductora televisiva.

La contundente respuesta de Flor de la V para contestarle a los haters

El fragmento del programa se difundió con rapidez en las plataformas digitales. Cientos de internautas salieron a criticarla por politizar un acontecimiento deportivo que debería haber sido de festejo puro. Lejos de llamarse a silencio o dar marcha atrás, la presentadora decidió usar su espacio para responderle a los críticos.

Con un tono muy serio, redobló la apuesta inicial frente a su audiencia. "Todo es política. La vida está atravesada por la política. No podemos negar la realidad", manifestó de forma contundente en el arranque de su nuevo descargo diario.

Para cerrar la polémica, de la V cruzó con fuerza a quienes la acusan de exagerar la situación del país. Les pidió de forma irónica que abandonen la comodidad de sus hogares y recorran los barrios. "Salgan un poco a la calle, tomen un colectivo... vayan a Constitución y vean cómo está la gente. No es una sensación, es lo que está pasando", sentenció la comunicadora para dar por cerrado el tema.