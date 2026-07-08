Flor de la V redobló la apuesta tras sus dichos tras el triunfo de Argentina: "Todo es política"
Luego de comenzar su programa de ayer con una emotiva editorial sobre el triunfo de Argentina en el Mundial, la conductora se refirió una vez más al tema.
La definición del torneo de fútbol internacional sigue generando coletazos en la pantalla chica. De hecho, recientemente, Flor de la V, la conductora de "Los profesionales con Flor", ciclo emitido por El Nueve, quedó en el ojo de la tormenta digital.
El motivo de la polémica fue su emotiva reacción en vivo al enterarse de la clasificación de la Selección nacional. El equipo argentino venció a Egipto en octavos de final y la actriz rompió en llanto. Sin embargo, sus palabras no cayeron bien en una parte de la audiencia. Muchos usuarios la cuestionaron con dureza por mezclar el festejo con la compleja realidad financiera que atraviesa el territorio argentino.
Las declaraciones que desataron la polémica
Durante la emisión de su programa de espectáculos, la presentadora se dejó llevar por la emoción del momento. Frente a las cámaras, intentó justificar sus lágrimas poniendo el foco en el contexto social actual. "¡Qué alegría! A parte, ¿saben por qué? Porque la gente se merece esto, la estamos pasando muy mal" , disparó la conductora notablemente conmovida por las novedades del partido de fútbol.
Acto seguido, la artista decidió profundizar su postura opinando abiertamente sobre el presente económico global. Aprovechó el aire para visibilizar las problemáticas diarias de los sectores más vulnerables. Tal es así que para la conductora, el triunfo deportivo del combinado albiceleste representa un desahogo indispensable. Sus dichos apuntaron de forma directa a las dificultades básicas que sufren los ciudadanos.
"La gente está sufriendo, no llega a fin de mes, no puede comer carne. Esto es una alegría para los que menos tienen", describió la actriz con total crudeza frente al micrófono.
Asimismo, estableció una clara diferencia entre la realidad de los trabajadores y su situación personal. Reconoció ser parte de un sector de la población que cuenta con mayores comodidades edilicias y económicas. "Nosotros somos privilegiados que podemos comer y tener un lugar caliente para dormir, pero la gente la está pasando mal. Entonces, esto se lo merece el pueblo. Gracias Messi, gracias Selección", concluyó la conductora televisiva.
La contundente respuesta de Flor de la V para contestarle a los haters
El fragmento del programa se difundió con rapidez en las plataformas digitales. Cientos de internautas salieron a criticarla por politizar un acontecimiento deportivo que debería haber sido de festejo puro. Lejos de llamarse a silencio o dar marcha atrás, la presentadora decidió usar su espacio para responderle a los críticos.
Con un tono muy serio, redobló la apuesta inicial frente a su audiencia. "Todo es política. La vida está atravesada por la política. No podemos negar la realidad", manifestó de forma contundente en el arranque de su nuevo descargo diario.
Para cerrar la polémica, de la V cruzó con fuerza a quienes la acusan de exagerar la situación del país. Les pidió de forma irónica que abandonen la comodidad de sus hogares y recorran los barrios. "Salgan un poco a la calle, tomen un colectivo... vayan a Constitución y vean cómo está la gente. No es una sensación, es lo que está pasando", sentenció la comunicadora para dar por cerrado el tema.
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