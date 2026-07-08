Flor de la V hizo un duro descargo tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026
Después de un partido muy sufrido con la Selección Argentina, la conductora comenzó su programa con una emotiva editorial. Los detalles.
La vibrante definición en la cita máxima del fútbol internacional caló hondo en la sensibilidad de las principales figuras de la televisión nacional. El ciclo televisivo "Los Profesionales con Flor" inició su transmisión habitual inmediatamente después del agonizante triunfo de la Selección Argentina frente al combinado de Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Visiblemente conmovida por la dramática forma en que se terminó concretando el ansiado pase a la siguiente ronda, Florencia de la V realizó un profundo descargo al borde de las lágrimas que estuvo enteramente dedicado al pueblo argentino.
Con los sentimientos a flor de piel por el desenlace del partido, la conductora del formato de espectáculos abrió la emisión compartiendo el sentimiento de desahogo que unió a millones de compatriotas frente a las pantallas: "¿Cómo no vamos a dar vuelta un partido con Messi? Tenemos al más grande del mundo, a la mejor Selección que pudo haber existido. No puede ser que siempre tengamos que sufrir tanto", comenzó expresando de manera enérgica la conductora en el living de "Los Profesionales".
En ese mismo sentido, intentó ensayar una explicación sobre la particular idiosincrasia que caracteriza a los hinchas locales ante este tipo de definiciones deportivas: "El argentino es sufrido, llorando hasta último momento, melancólico como el tango, es parte de nuestra esencia, inexplicable", continuó analizando frente a las cámaras de televisión.
El monólogo de la actriz fue ganando en intensidad dramática a medida que avanzaban los minutos de aire. Sosteniendo firmemente el símbolo patrio entre sus extremidades, la animadora profundizó en el impacto social que genera el combinado albiceleste más allá de las fronteras del propio deporte: "Hasta a una persona que el fútbol le puede ser indiferente, te hace llorar. Yo siento que tengo el corazón y el alma pintada de celeste blanco. Estos colores son lo más importante que hay en el mundo, nuestra bandera", siguió manifestando, completamente invadida por la emoción mientras exhibía la bandera argentina en sus manos.
La artista se quebró de manera definitiva al trazar un paralelismo entre este logro deportivo en el Mundial y la compleja realidad socioeconómica que golpea a diario a los hogares del territorio nacional. Completamente quebrada en llanto, puso el foco en la necesidad de un respiro colectivo: "La gente se merece esto, la estamos pasando muy mal. La gente está sufriendo, no llega a fin de mes, no puede comer carne. Esto es una alegría para los que menos tienen", manifestó conmovida.
Asimismo, estableció una clara diferencia respecto a su situación personal y la de los sectores más desprotegidos de la sociedad: "Nosotros somos privilegiados que podemos comer, que tenemos un lugar caliente para dormir, pero la gente la está pasando mal. Esto se lo merece el pueblo", continuó remarcando conmovida.
Para finalizar un bloque inicial que dejó mudos a todos los presentes en el estudio de grabación, de la V aprovechó la pantalla para expresar su más sincero agradecimiento a los futbolistas y al cuerpo técnico que consiguieron la victoria en la tanda decisiva, destacando el valor simbólico que representa el triunfo en este contexto particular: "Gracias Messi. Gracias Selección. Esta alegría es enorme y nos viene tan bien. Es una caricia al alma. Me imagino a todos en sus hogares, la gente unida, acá no hay banderas políticas ni grieta, lo único que hay y que nos une es esto, la celeste y blanca, siempre. No tenemos que olvidarnos jamás de eso", cerró de manera contundente la conductora de televisión, logrando conmover por completo a los televidentes con sus sentidas palabras de unión familiar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario