Flor de la V hizo un duro descargo tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026

Asimismo, estableció una clara diferencia respecto a su situación personal y la de los sectores más desprotegidos de la sociedad: "Nosotros somos privilegiados que podemos comer, que tenemos un lugar caliente para dormir, pero la gente la está pasando mal. Esto se lo merece el pueblo", continuó remarcando conmovida.

Para finalizar un bloque inicial que dejó mudos a todos los presentes en el estudio de grabación, de la V aprovechó la pantalla para expresar su más sincero agradecimiento a los futbolistas y al cuerpo técnico que consiguieron la victoria en la tanda decisiva, destacando el valor simbólico que representa el triunfo en este contexto particular: "Gracias Messi. Gracias Selección. Esta alegría es enorme y nos viene tan bien. Es una caricia al alma. Me imagino a todos en sus hogares, la gente unida, acá no hay banderas políticas ni grieta, lo único que hay y que nos une es esto, la celeste y blanca, siempre. No tenemos que olvidarnos jamás de eso", cerró de manera contundente la conductora de televisión, logrando conmover por completo a los televidentes con sus sentidas palabras de unión familiar.