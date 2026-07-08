Guillermo Francella y Adrián Suar harán historia con su primera película juntos: de qué se trata
Las dos figuras finalmente llevarán su sociedad artística a la pantalla grande con una comedia de humor negro dirigida por Ariel Winograd.
Hay encuentros que el público espera durante años y, finalmente, están a punto de hacerse realidad. Guillermo Francella y Adrián Suar compartirán por primera vez el protagonismo de una película con Un funeral y medio, una comedia de humor negro que acaba de terminar su rodaje y que promete convertirse en uno de los grandes estrenos argentinos de 2027.
La noticia fue confirmada por la productora a través de un video publicado en Instagram con imágenes del detrás de escena. Allí, ambos actores aparecen junto al resto del elenco para anunciar oficialmente el proyecto. "Juntos por primera vez", dice Francella al comienzo del clip. "En el cine", completa Suar, dejando en claro que, aunque ya trabajaron juntos sobre un escenario, nunca habían coincidido en la pantalla grande.
Con el humor que lo caracteriza, Suar cerró el anuncio con una frase que rápidamente se viralizó entre los fanáticos: "Después de muchos años, que sí, que no, nos volvimos a juntar".
Una dupla histórica y un elenco repleto de figuras
Dirigida por Ariel Winograd y con guion adaptado por Fernando Castets, Un funeral y medio gira en torno a un funeral familiar que, en cuestión de horas, se transforma en una sucesión de conflictos, secretos y situaciones tan absurdas como desopilantes.
La producción está a cargo de Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures International y reúne a un destacado elenco integrado por Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Aráoz y "Coco" Portillo.
Si bien será su debut como compañeros de reparto en una película, Francella y Suar ya habían demostrado una gran química en los escenarios gracias al éxito de La cena de los tontos y Dos pícaros sinvergüenzas, dos obras que marcaron una etapa muy recordada del teatro argentino.
El estreno está previsto para marzo de 2027 y la expectativa es alta. No solo se trata de la primera vez que compartirán un film, sino también del encuentro entre dos de los actores más convocantes y taquilleros del país.
Mientras tanto, ambos atraviesan un gran presente profesional. Suar viene de dirigir y protagonizar Mazel Tov y prepara el lanzamiento de Yo, narciso, mientras que Francella continúa cosechando éxitos tras liderar Homo Argentum, la película nacional más vista de 2025. Además, el actor protagoniza actualmente la obra Desde el jardín, producida por el propio Suar en la calle Corrientes.
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