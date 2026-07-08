Guillermo Francella y Adrián Suar harán historia con su primera película juntos: de qué se trata

Si bien será su debut como compañeros de reparto en una película, Francella y Suar ya habían demostrado una gran química en los escenarios gracias al éxito de La cena de los tontos y Dos pícaros sinvergüenzas, dos obras que marcaron una etapa muy recordada del teatro argentino.

El estreno está previsto para marzo de 2027 y la expectativa es alta. No solo se trata de la primera vez que compartirán un film, sino también del encuentro entre dos de los actores más convocantes y taquilleros del país.

Mientras tanto, ambos atraviesan un gran presente profesional. Suar viene de dirigir y protagonizar Mazel Tov y prepara el lanzamiento de Yo, narciso, mientras que Francella continúa cosechando éxitos tras liderar Homo Argentum, la película nacional más vista de 2025. Además, el actor protagoniza actualmente la obra Desde el jardín, producida por el propio Suar en la calle Corrientes.