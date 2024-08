Flor de la V apuntó contra Javier Milei en pleno escándalo de Alberto Fernández: "Tuiteando pavadas"

"Esto está pasando en medio de esta novela con la que nos están tratando de distraer. ¿Es gravísimo lo que sucedió con Alberto Fernández? Sí. ¿Que la Justicia investigue? Sí. Pero tampoco hay que estar distraídos de lo que está pasando", disparó sin pelos en la lengua.

"Porque si la gente tiene hambre, ahí es donde tiene que estar la cabeza del Presidente, en eso, no tuiteando cosas y pavadas de la gente gay, si no es gay... No debería importarle lo que hace cada uno con su culo", sentenció.

Finalmente, sostuvo en dirección a Milei: "A él debe importarle si esos chicos pueden comer y mejorarle la vida a las personas, nada más".

Fuerte posteo de Javier Milei contra Alberto: "Ordenando los hechos"

En un nuevo intento por capitalizar el escándalo que sacude al ex presidente Alberto Fernández, Javier Milei se volcó este martes a las redes sociales para intentar aportar un poco de "orden" a los debates que dominan por estos días las agendas de los medios.

Sin embargo, en ese camino, el mandatario terminó haciendo una extraña mezcla entre violencia de género, infidelidades y violencia de género que, lejos de aportar claridad al debate, generó más confusión.

