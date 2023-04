Flor de la V interrumpió la transmisión del vivo de Lucas Benvenuto: fuerte descargo

El descargo

"Esto va a marcar un antes y un después en la televisión sobre hechos de violencia sexual con las infancias. A mí me pasa algo particular al escucharlo a Lucas, me conmueve profundamente todo lo que dice, yo no puedo dejar de pensar en que soy mamá, tengo dos hijos de 11 años. Me cuesta mucho salirme de ese lugar, porque en definitiva, lo que estamos escuchando es a un niño que le tocó atravesar cosas espantosas que no le deseamos a ninguna criatura”, inició.

De la V se puso en contra de quienes cuestionan el audio en el que Benvenuto parece advertirle a Jey Mammón que podía ir a los medios a contar sobre el vínculo que tuvieron: "Desde ese lugar, ¿cómo podemos juzgarlo? Yo se lo pregunto a ustedes, ¿cómo podemos juzgar un audio o un hecho? Porque el ser humano es cambiante por naturaleza, todos somos cambiantes por naturaleza, entonces imagínense una persona que le tocó atravesar las cosas que le tocaron atravesar a él".

"A mí, cuando manda ese mensaje, porque aparte me ubico en ese lugar, cuando él les escribe a estas personas, porque quería que le expliquen por qué le hicieron eso, estamos hablando de una persona chiquita y una persona que empezó a tratar de sanar a los 25, lo único que quería era que 'me pidieran perdón'. Simplemente, 'quería que me pidieran perdón', porque esas personas no tenían que haberle hecho eso, simple. Esas personas están libres, porque en definitiva lo que sentimos es que no hay justicia para las víctimas", agregó Flor.

Con la voz quebrada y con la mirada fija a la cámara, Florencia expresó: "Cuando él dice 'a los 25 por primera vez pedí ayuda', a los 25 años fue cuando me escribió el mensaje a mí, en el 2018, que fue cuando quizás empezó a dimensionar. Por eso, él hace una salvedad y me quiero detener ahí, cuando dice 'para mí es mucho más grave que me enamorara a los 16 que me violara a los 14', y esa es la diferencia. Eso es lo que no podemos dejar de señalar, porque lo que él creía en ese momento que era consentido, con los años, la experiencia, por haber trabajado su interior, se dio cuenta de que no era consentido. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos agregar?".

"Yo no viví un hecho así, televisivo, público, nunca. Para mí es de mucha valentía lo que hace Lucas, yo no sé cuántas personas se atreven a confesar públicamente que fueron abusadas o que personas mayores se aprovecharon de ellas. Eso para mí tiene mucho valor, muchísimo valor", concluyó Flor de la V.