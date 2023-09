La última entrevista a Vanessa Show: Maradona, Flor de la V y más

La última entrevista de Vanessa Show

Uno de los temas de la semana fue la entrevista en la que Diego Maradona se despachó con una lluvia de críticas a diestra y siniestra. Una de sus víctimas fue Flor de la V, a quien denigró por su condición sexual. En medio de su crítica, trajo a colación a Cris Miró: “Yo con Florencio (sic) nunca tuve un problema. Al contrario, ¿sabés quién fue el primero en defender al bando de ella? Yo, con Cris Miró, y con Juanito Belmonte y Enrique Pinti”.

Maradona negó en reiteradas oportunidades haber tenido una relación amorosa con Cris Miró. Este medio dialogó con Vanessa Show, cercana a la fallecida vedette, quien aseguró que el vínculo si existió y dio detalles del mismo.

¿Diego Maradona tuvo una relación con Cris Miró?

- Maradona no se puede olvidar nunca de Cris Miró. Yo a ella le puse la “chica 10”, 22 por 10 (sic).

¿Por qué crees que la recordó en medio de una nota?

- No era necesario que la recuerde. Pero hay cosas que no se olvidan (risas).

¿Cómo te enteraste de la relación entre ellos?

- Yo la depilaba a Cris Miró. El teléfono de ella no paraba. A veces le pedía que lo apague un poco porque no podía trabajar. En un momento lo prende y él la estaba llamando. Esto fue en la década del ‘90. ‘¿Cómo está la Vanessa?’, dijo él y yo escuché. ‘¿Cómo está quedando?’, me preguntó y le respondí ‘muy bien’. Era vox populi que ella andaba con Maradona. Gays y no gays que le gustan los travestis hay en todos los estamentos. En todos lados.

¿Qué opinás de la actitud de Maradona de llamar “Florencio” a Flor de la V?

- Maradona tiene un matete en la cabeza. Ahora la quiere meter presa a Rocío Oliva. Ella me cae regia a mí. Ella es demasiado para él. Es un bombón, es fina y también va al frente y usa menos tintura que las otras. Lo de discriminar va a existir siempre. Lo lindo es retrucar. A mí no me vino nunca con nada porque le saco la careta en un segundo. ¿No lo encontraron vestido de mujer con los labios pintados, en Caballito, con unos chongos y una peluca verde? Qué mal gusto.

Flor de la V fue moderada en su respuesta a Maradona: ¿por qué no fue a fondo?

- Ella sabe tanto o más que yo. Que no se haga la Sex and the City (la serie), bastante barro pisoteó. Que se saquen las caretas, que se dejen de hacer los intelectuales.