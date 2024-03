Flor de la V trató de "desquiciada" a Furia de Gran Hermano

"A mí me sorprende cómo Santiago del Moro no puso un freno antes. Porque lo puso en la gala donde entraron los nuevos participantes, y lo tuvo que decir porque no se decía nada", expresó la conductora.

Para finalizar, lanzó: "Y trataban de justificar de una manera u otra diciendo 'porque Agostina hizo esto... Agostina lo otro'. Entonces están todo el tiempo tratando de justificar a una mina que está desquiciada dentro de la casa. Uno puede entender el encierro, pero escaló hacia un lugar que es muy fuerte".

Los "furiosos" reaccionaron en las redes sociales

Los internautas se expresaron en la red social "X" a modo de recordarle a la conductora que ella también fue violenta a lo largo de la vida y su carrera.

RECORDANDO LOS COMIENZOS VIOLENTOS DE FLORENCIA DE LA V.

Sisi! La mismísima que hoy trata de violenta a Furia.

Sisi! La mismísima que hoy trata de violenta a Furia.

Si vas a acusar a otros asegurate de tener el culo limpio FLORENCIA.#GranFuria #GranHermano pic.twitter.com/ce8a37ihqD — lu (@luuuuuuos) March 5, 2024

Que hipocrita Flor de la V! Ella fue y es violenta en muchas ocasiones! Y ademas no es solo furia. Por el rating habla de #GH y encontra de Furia y se indigna de #GranHermano #Intrusos pic.twitter.com/oF80UlnmEW — El Barto (@PequenoDemonio_) March 6, 2024

Flor de la V diciendo que Furia es violenta cuando ella se peleo con pampito antes de ayer#Intrusos #GranHermano pic.twitter.com/HoxEMnMOeT — Rm19 (@ramiroo191) March 6, 2024

Flor de la V se hace la señora superada de los buenos modales queriendo ensuciar a Furia llamándola violenta cuando fue ella que trato a un notero de TUCUMANO PATA SUCIA el archivo te condena @Flordelav #Intrusos #GranHermano #GranFuria https://t.co/LHg0JF8RpN pic.twitter.com/TBNbKepOAN — Fer (@FerIahnOlguin) March 6, 2024