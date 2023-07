El fuerte video que compromete a Juan Martino tras la denuncia de Flor Moyano

"Esto sucedió y él sabía que estaba siendo grabado. Obviamente, este material no se vio al aire", señaló la conductora. "Hay otro video, que es muy fuerte y no lo vamos a pasar", remarcó la figura de América.

Material inédito de la causa de Flor Moyano contra Juan Martino

Según informaron los periodistas, la Justicia pudo comprobar que existió un abuso y que la influencer y modelo se encontraba muy afectada.

En el piso de DDM, Flor quebró en llanto después de ver el material y recordó por qué se los veía discutiendo: "Es fuertísimo verme ahí. Esto es el día después de esa noche tremenda. Me acuerdo que yo me desperté muy mal y él me empieza a denigrar. Yo no quería ni levantar la mirada. Estaba muerta de vergüenza. Me sentía humillada, Me sentía mal".

Al finalizar, la actriz se lamentó por el lento accionar la Justicia. "No tengo el apoyo de la propia fiscalía que está llevando el caso. Siento que todo lo que pasó está en duda", sentenció.