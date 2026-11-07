Sorpresa en América TV: levantaron el programa de Pamela David
La señal sorprendió con una modificación en su grilla para el lunes y el martes. ¿Qué pasará con Pamela David y qué ciclo ocupará su lugar?
La programación de las mañanas de América TV tendrá una modificación especial durante el lunes y el martes. En las últimas horas se conoció que Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David, no saldrá al aire durante esas dos jornadas y será reemplazado por una extensión de otro programa del canal.
La decisión está vinculada con la visita del papa León IV, que motivará algunos ajustes en la pantalla televisiva. De esta manera, la señal reorganizará su franja matutina para darle más espacio a sus emisiones informativas.
Según informó el periodista Pablo Montagna, durante el lunes y el martes la programación comenzará a las 6 de la mañana con Arriba América, el ciclo conducido por Guillermo Favale, que se extenderá hasta las 10.
Luego llegará el turno de Lape Club Social, con Sergio Lapegüe, que ocupará la pantalla desde las 10 hasta las 13. A partir de ese horario, América TV retomará su programación habitual.
Cómo queda la programación de América TV durante el lunes y el martes
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De 6 a 10: Arriba América, con Guillermo Favale.
De 10 a 13: Lape Club Social, con Sergio Lapegüe.
Así, Pamela David tendrá dos días fuera de la pantalla con Desayuno Americano, en una modificación puntual de la grilla que responde a la cobertura especial por la visita papal. Por el momento, el cambio está previsto únicamente para esas dos jornadas.
Qué día llega el papa León XIV a la Argentina: el cronograma completo
El papa León XIV arribará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Su llegada marca el inicio de una esperada visita oficial en el marco de su gira por América del Sur.
El viaje del sumo pontífice inicia este viernes 6 de noviembre en Uruguay y se extenderá hasta el 17 del mismo mes en Perú, abarcando un total de doce días y diez ciudades.
El propio pontífice confirmó su itinerario a través de sus redes sociales con un mensaje afectuoso. "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", indicó.
Cronograma oficial de actividades del papa León XIV en en la Argentina
La agenda oficial contempla múltiples encuentros institucionales, celebraciones masivas y visitas a distintos puntos estratégicos del país:
Domingo 8 de noviembre (llegada y encuentros oficiales)
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16:30: Aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery.
Homenaje inicial: Ofrenda floral frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia (Plaza San Martín).
Reunión en Casa Rosada: Encuentro bilateral con el presidente Javier Milei.
18:30: Discurso oficial ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.
Lunes 9 de noviembre (jornada nacional de feriado)
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9:15: Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.
11:30: Celebración de una masiva misa en el Monumento de los Españoles (Palermo).
16:10: Encuentro con el mundo laboral, sindicalistas, empresarios y referentes sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), Puerto Madero.
17:30: Reunión interreligiosa con líderes de comunidades cristianas y otras religiones en el Palacio San Martín.
18:45: Celebración de vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con obispos en el Arzobispado.
Martes 10 de noviembre (visita a Córdoba y feriado en CABA)
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7:30: Despegue hacia la provincia de Córdoba (llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00).
10:00: Misa central en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
15:15: Encuentro pastoral con obispos, sacerdotes y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
20:15: Vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles (Palermo, CABA). (Nota: Esta jornada cuenta con feriado exclusivo en CABA y Córdoba)
Miércoles 11 de noviembre (despedida y feriado en provincia de Buenos Aires)
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8:00: Visita institucional al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (Villa Devoto).
10:00: Misa central en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, principal centro de peregrinación del país. (Jornada con feriado exclusivo en la Provincia de Buenos Aires)
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13:30: Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, previa a su partida hacia Lima programada para las 14:00
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