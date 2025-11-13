Flor Peña habló sobre los dichos de Marcela Feudale de la supuesta filtración de su video íntimo

La actriz fue categórica al negar la hipótesis que se reflotó: "Nada más alejado de la verdad. Nunca la Justicia lo barajó como hipótesis, ni yo tampoco. De hecho con Mariano tenemos hoy muy buena relación. Eso no es verdad".

Peña explicó la dificultad de tener que enfrentar nuevamente este tema: "Hoy me levanté con un montón de mensajes y tuve una mañana tremenda, por eso tarde en contestar. Yo la banco a Feudale, pero no sé pobre de dónde lo sacó. Quiero aclarar esto que es mentira y tengo muy buena relación con Mariano. Yo estoy acostumbrada a que me adjudiquen cosas que no son, por eso quiero destrabar este tema. Si eso fue un rumor en su momento, no me puedo hacer cargo. Pero no es así", cerró la actriz, poniendo fin al rumor que volvió a perturbar su vida.