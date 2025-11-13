Flor Peña habló sobre los dichos de Marcela Feudale de la supuesta filtración de su video íntimo
Durante una reciente entrevista, la actriz habló sobre el dato de que Mariano Iúdica filtró su video íntimo.
Hace 10 años la actriz Florencia Peña vivió uno de los momentos más duros de su vida personal cuando se filtró un video íntimo protagonizado junto a su entonces marido, Mariano Otero. Una década después, el tema volvió inesperadamente a los medios, generando un nuevo revuelo.
La chispa la encendió Marcela Feudale en una nota con LAM (América TV), donde reveló lo que se rumoreaba en los pasillos de la productora Ideas del Sur en aquellos tiempos: se vinculaba a Mariano Iúdica como la persona que había filtrado el material. En la entrevista, Feudale fue directa con la sospecha que circulaba: "Se sospechaba que él lo había sacado de adentro del teléfono".
La declaración de Feudale tuvo una fuerte repercusión. En el programa Puro Show (El Trece), el periodista Pampito sumó más detalles tras la nota: "En este canal (eltrece) hacían 'Dale a la tarde', que en ese momento se había filtrado el video tremendo a Flor Peña. Feudale dijo que en los pasillos contaban que quien lo había filtrado era Mariano Iúdica. Estuve hablando con el entorno de Florencia y me cuentan esta situación".
El periodista también mencionó el impacto emocional de la actriz al revivir el tema: "Flor no la está pasando bien con que otra vez hayan sacado a luz este tema".
Flor Peña rompió el silencio sobre los dichos que vinculan a Iúdica
Ante el revuelo mediático, Florencia Peña decidió referirse al tema por primera vez en un diálogo con PrimiciasYa, haciendo una tajante aclaración que desmiente la versión de Marcela Feudale.
La actriz fue categórica al negar la hipótesis que se reflotó: "Nada más alejado de la verdad. Nunca la Justicia lo barajó como hipótesis, ni yo tampoco. De hecho con Mariano tenemos hoy muy buena relación. Eso no es verdad".
Peña explicó la dificultad de tener que enfrentar nuevamente este tema: "Hoy me levanté con un montón de mensajes y tuve una mañana tremenda, por eso tarde en contestar. Yo la banco a Feudale, pero no sé pobre de dónde lo sacó. Quiero aclarar esto que es mentira y tengo muy buena relación con Mariano. Yo estoy acostumbrada a que me adjudiquen cosas que no son, por eso quiero destrabar este tema. Si eso fue un rumor en su momento, no me puedo hacer cargo. Pero no es así", cerró la actriz, poniendo fin al rumor que volvió a perturbar su vida.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario