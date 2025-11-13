Netflix: es una de las películas mas fogosas de la plataforma y sigue sumando reproducciones

MinutoUno

Una producción francesa sube la temperatura en Netflix y se convirtió en una de las favoritas de los usuarios.

Netflix vuelve a hacer ruido con una de las películas más comentadas del catálogo. Se trata de una historia cargada de sensualidad y dramatismo, que eleva el calor y conquista a quienes buscan tramas intensas y subidas de tono. Entre tantas series y películas disponibles, esta producción francesa destaca por su mezcla de romance apasionado y tensión psicológica.

Estrenada en 2022, la película rápidamente escaló entre las más vistas de la plataforma y sigue sumando reproducciones. Los usuarios la recomiendan no solo por sus escenas fogosas, sino también por la profundidad emocional de sus personajes y el toque de suspenso que la mantiene atrapante hasta el final.

De qué trata "Sin aliento"

La historia sigue a Roxana Aubrey (Camille Rowe), una joven que decide dejar sus estudios y mudarse a París para comenzar una nueva etapa en su vida. En busca de experiencias distintas, se inscribe en un curso de buceo, donde conoce a Pascal (Sofiane Zermani), un instructor tan carismático como enigmático.

Lo que comienza como una historia de atracción irresistible se transforma pronto en una relación obsesiva y peligrosa, marcada por la manipulación, los celos y el deseo extremo. A medida que Roxana se adentra en el mundo de Pascal, descubre un lado oscuro que pondrá a prueba sus límites físicos y emocionales.

Con una duración de 1 hora y 40 minutos, Sin aliento (título original Sous Emprise) ofrece una trama tan intensa como provocadora. La combinación de romance, erotismo y tensión psicológica hace que sea una película difícil de olvidar, ideal para quienes buscan algo diferente dentro del género romántico.

Reparto de "Sin aliento"

  • Camille Rowe (Roxana)

  • Sofiane Zermani (Pascal)

  • César Domboy (Tom)

  • Laurent Fernandez (Stéphane)

  • Zacharie Chasseriaud (Sacha)

  • Muriel Combeau (Juliette)

  • Antonin Schopfer (Alain)

El elenco logra transmitir con naturalidad las emociones extremas que atraviesan los protagonistas, aportando credibilidad a una historia que combina amor, peligro y deseo con gran intensidad visual.

Tráiler de "Sin aliento"

Embed - Sin aliento (Tráiler) | Tráiler en Español | Netflix

