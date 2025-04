Flor Peña lloró en LAM tras ser vinculada en la denuncia de Viviana Canosa: "Esto hay que pararlo ya"

"Yo soy una persona controversial y picante, y me banco el juego. Me banco el vuelo de ser como soy y las cosas que digo. Peor hay algo que me ha atravesado y es mi honestidad. Yo soy honesta, y cuando se meten con cosas que no solo me dañan a mí, porque yo tengo tres pibes, dos escolarizados", se quejó la actriz, visiblemente enojada y conmovida.

Peña expresó que "hay un límite", y apuntó: "Y de esto es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota. Yo estoy en todos los portales en un título que dice que estoy metida en una red de trata. Es un delirio, que me excede en el sentido de decir 'qué está pasando'".

"Vengo porque siento que esto hay que pararlo ya. Le pido al periodismo que pare la pelota, porque por clics y por rating están haciendo cualquier cosa. Todos se están colgando de esto", lamentó la actriz en el programa de Ángel de Brito.

En otro tramo de su descargo, la artista sostuvo que "hay una caza de brujas", y añadió: "Se une al puto, al travesti y al trans, con la pedofilia. Resulta que ahora el puto sí o sí es degenerado. Hay una transfobia que volvió, que se instaló".

A lo largo del programa, el abogado Fernando Burlando aseguró que la propia Viviana Canosa le mandó un mensaje para avisarle que en realidad Flor Peña no figura en la denuncia.

