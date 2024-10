Flor Regidor iniciará acciones legales contra cuentas que difunden fake news

Flor Regidor se vio envuelta en un escándalo tras la filtración de fotos con jugadores de Independiente en un yate. En medio de la polémica, la ex participante de Gran Hermano se pronunció sobre el rumor de que habría cobrado 15 mil dólares por asistir a la fiesta. La influencer disparó en X contra quienes le hacen acusaciones: "Dije que iba a tomar acciones legales y me bloqueo. Ustedes sigan dándole like a estas 3 cuentas de mierda que se dedican a hacer fakes".