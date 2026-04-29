Flor Vigna, impactada tras consagrarse en México: explotó en redes y ya analiza nuevas propuestas
La artista experimentó un antes y un después tras su pelea en México: visiblemente conmovida, reveló el impacto inmediato en su carrera y la catarata de propuestas laborales que recibió.
El presente de Flor Vigna dio un giro rotundo en cuestión de días y la encuentra atravesando una de las etapas más intensas de su carrera. El 26 de abril, la artista se quedó con el título en México tras imponerse a la streamer Alana Flores en la Supernova Génesis 2026, un triunfo que desató una repercusión inmediata.
Desde ese país, donde todavía permanece, la cantante y actriz compartió en sus redes un video en el que se mostró completamente conmovida, entre lágrimas y sin poder terminar de procesar lo vivido. La victoria no solo tuvo impacto en lo deportivo, sino que también impulsó de manera notable su exposición pública.
“Mi gente linda, todavía no caigo”, expresó Flor en Instagram al contar cómo está transitando estas horas cargadas de emociones.
“Está pasando todo lo que siempre soñé. Hay muchas propuestas de trabajo que ni yo puedo creer”, agregó, sorprendida por las oportunidades que comenzaron a aparecer tras la consagración.
En ese marco, también describió el ritmo vertiginoso de su agenda actual, con múltiples compromisos y presencia en distintos medios. “Mañana hay toda una rueda de prensa, un montón de entrevistas. Después les voy a contar bien”, anticipó sobre las actividades que tiene previstas en México.
El fenómeno también se reflejó con fuerza en sus redes sociales. “Acabo de subir un millón de seguidores en Instagram. Nunca me pasó algo así de grande”, contó, todavía impactada por el alcance que generó su victoria.
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