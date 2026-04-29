Flor Vigna, impactada tras consagrarse en México: explotó en redes y ya analiza nuevas propuestas

El presente de Flor Vigna dio un giro rotundo en cuestión de días y la encuentra atravesando una de las etapas más intensas de su carrera. El 26 de abril, la artista se quedó con el título en México tras imponerse a la streamer Alana Flores en la Supernova Génesis 2026, un triunfo que desató una repercusión inmediata.