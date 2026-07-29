Sabrina Rojas habló de las declaraciones de Flor Vigna: "Siempre está en contradicción"

"Si es su historia y tiene ganas de contarla, no está mal, ¿por qué tiene que callar o cuidar?", expresó sin filtro. Pese a validar su testimonio, la panelista remarcó lo contradictorio de la actitud de la cantante al rehuir de la prensa tras haber iniciado el tema. La conductora sostuvo que estas revelaciones suelen responder a momentos oportunos de visibilidad, como la salida de una nueva canción o el ingreso a un certamen de telerrealidad.