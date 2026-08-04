Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón se transmutó en calabobos pringoso para el AMBA

Una vez que las nubes abandonen el cielo del AMBA durante la noche, se abrirá la puerta para el ingreso de una masa de aire polar sumamente intensa. Para el fin de semana se esperan jornadas soleadas pero heladas: el domingo la temperatura mínima será de apenas 4 grados, mientras que el lunes el frío se sentirá aún más con un piso térmico de 2 grados.