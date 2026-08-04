Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón se transmutó en calabobos pringoso para el AMBA
El pronóstico del tiempo se actualizó y descartó un tormentón en el AMBA. Ahora se espera una jornada de lluvias débiles y molestas para todo el AMBA.
El pronóstico del tiempo brindó una inesperada actualización para los habitantes del AMBA. Lo que originalmente se perfilaba como un severo tormentón con intensa caída de agua, finalmente se transformó en un persistente y molesto calabobos que afectará a toda la región durante gran parte de este próximo jueves.
El detalle del pronóstico del tiempo y el descenso térmico
De acuerdo con las estimaciones más recientes, el panorama indica que las precipitaciones comenzarán tímidamente hacia las 05:00 horas. La inestabilidad irá en aumento y, a partir de las 10:00 horas, la probabilidad de lluvia superará el 70%, aunque el fenómeno se mantendrá casi exclusivamente en la categoría de lluvia débil, acumulando escasos milímetros.
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El único momento de mayor intensidad se registrará puntualmente hacia las 13:00 horas, cuando las nubes generen lluvias de carácter moderado. El persistente goteo continuará durante toda la tarde, impulsado por ráfagas de viento del sector sur que oscilarán entre los 25 y 53 km/h, complicando el tránsito y la visibilidad. Recién a las 19:00 horas el cielo pasará a estar completamente cubierto pero ya sin caída de agua.
Una vez que las nubes abandonen el cielo del AMBA durante la noche, se abrirá la puerta para el ingreso de una masa de aire polar sumamente intensa. Para el fin de semana se esperan jornadas soleadas pero heladas: el domingo la temperatura mínima será de apenas 4 grados, mientras que el lunes el frío se sentirá aún más con un piso térmico de 2 grados.
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