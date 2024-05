Flor Vigna aseguró que Luciano Castro le fue infiel con Griselda Siciliani

Vigna aseguró que no tiene relación con Griselda Siciliani y que no se la cruzó. No obstante, dejó en claro que preferiría no verla. “Quiero de verdad que pase todo rápido. Sé que me va a llegar un gran amor. Con Luciano tuvimos cosas muy lindas y valió la pena, pero fue hasta acá”, indicó.

Vigna buscó poner el foco en la pareja de actores: “Sería bueno que ellos cuenten cómo fueron las cosas. Yo no voy a decir más nada. Hablé con Lucho hace poquito y listo. Tengo ganas de que vengan cosas buenas, de dejar todo esto atrás”.