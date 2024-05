Flor Vigna se refirió al romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Amar es soltar"

castro vigna

“Creo que pasaron unos cinco o seis meses y siempre que hablamos lo hacemos desde el cariño y desde lo lindo que fue vivir esos tres años juntos”, expresó en Intrusos hace unas semanas. Al mismo tiempo, destacó: “La verdad es que fue un amor hermoso, así que cuando nos hemos juntado para devolvernos las cosas, fue una especie de agradecernos, e llorar juntos; pero sabiendo que lo romántico y lo sexual queda afuera”.

Eso sí, durante esa misma entrevista, Vigna espetó sin tapujos: “No creo en la amistad de los ex, pero sí en una buena relación”. En ese entonces, a pesar de que no quiso revelar por qué se separó, sí cerró: “Esta es la parte mala de ser público porque yo podría sentarme a tomar unos mates con vos y filosofar, pero no me animo a contarle a todo el mundo por qué me separé. Si puedo decir que lo amé muchísimo y a veces hay que entender que amar es soltar”.