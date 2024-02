Flor Vigna habló de su separación con Luciano Castro: "Muchos malabares"

Seguidamente, detalló las palabras de la cantante: "Nos amamos mucho, pero ya estábamos haciendo muchos malabares parar sostener nuestra relación. Fueron dos años y medio hermosos, súper sanos y libres".

luciano castro flor vigna

Qué desencadenó la separación de Flor Vigna y Luciano Castro

La panelista de 'A la tarde', Cora de Barbieri, aseguró: “Yo digo que era algo que se veía venir porque la información a la que yo pude acceder, por lo que hablé con el entorno de todos los involucrados, es que Flor nunca pudo incluirse -por un tema de ella- dentro de lo que es la familia”.

Y sumó: “Nunca aparecía en eventos familiares, pero por decisión de Flor, no porque la hagan a un lado. De hecho, siempre se preguntaban ‘¿qué pasa que Flor no está acá con nosotros?’. Los nenes tenían muy buena relación con Florencia, pero no sé si eso era recíproco”.