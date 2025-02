Florencia Peña apuntó contra Carlos Tévez: "Me parece que se olvidó..."

El conductor de Azzaro al horno sacó una foto de Carlos Tévez y le pidió opinión a su entrevistada. “Me parece que en un momento hablaste de él”, señaló.

Lejos de esquivar el tema, Peña respondió picante sobre lo que piensa de Tevez. “A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de dónde vino”, indicó la actriz, que se encuentra haciendo temporada en Mar del Plata con Mamma Mía.

Si bien aclaró que su postura está lejos de ser un análisis profesional, Florencia reconoció que le es difícil separar la persona del jugador. “Siempre me pareció un tipo con mucho talento para jugar, un distinto. Pero yo no puedo dividir el jugador”, remarcó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1893652642959671301?t=uAyLI1GYUNnJhfHKiTGY6g&s=19&partner=&hide_thread=false "Carlitos":

Por los comentarios de Florencia Peña sobre Carlos Tevez pic.twitter.com/aTQbXMPvz9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 23, 2025

“A mí me gustan los jugadores que se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan, de saber que tienen un micrófono y que hay mucha gente, muchos chicos y muchas personas que los escuchan. Me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero bueno es una cuestión personal”, sumó.

Como era de esperarse, las palabras de Florencia Peña causaron un gran revuelo en las redes sociales y provocó que los usuarios también dejen sus opiniones al respecto, no solo de Carlos Tevez sino también de la postura que tomó la ex conductora del Cantando 2024.