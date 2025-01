Florencia Peña cruzó a Eduardo Feinmann y le propuso discutir "ideas"

Este martes, Florencia Peña explicó que muchos pueden no coincidir con sus pensamientos o ideología, pero que la gente la elige a la hora de sacar una entrada para ir a verla al teatro.

Habló con sinceridad sobre el asunto y también nombró Feinmann que muchas veces cuestionó su trabajo: “Ese señor intentó bajarme muchas veces y con muchas mentiras, yo no lo respeto, pero nunca me vino a ver al teatro, no tiene idea qué clase de actriz soy” dijo Flor, “la gente no le creyó, podemos pensar distinto, pero convivir, es por ahí”.

Feroz y escandaloso cruce entre Fernanda Iglesias y Flor Peña por las visitas a Olivos

Todo comenzó cuando en el programa “Puro Show” tocaron el tema de las visitas que realizaban los famosos a la Quinta de Olivos cuando Alberto Fernández era el presidente. Pero el condimento extra de todo esto, fue que estas charlas y encuentros se daban en plena pandemia por el COVID-19. Florencia Peña se defendió de esto y del supuesto romance con el exmandatario.

"Hablaron que yo estaba en videos, que no estaba. Cuando fui a la Quinta de Olivos, también fueron Adrián Suar y más hombres. Pasados tres años, me intentaron hacer una foto falsa en la Casa Rosada, como si tuviera unos videos conmigo. En mi caso, todo es mentira, si algo hubiera sido verdad, sería otro el caso", comenzó diciendo.

La actriz subrayó que "tiene que ver con lo que represento. Lo que han hecho contra mí, no lo han hecho contra nadie. Están esperando para matarme porque me va muy bien", sostuvo. Lo cierto es que la cosa no quedó ahí y Fernanda Iglesias metió más picante con su respuesta expresando que los videos de Tamara Pettinato de alguna forma la ensuciaban también a la actriz.

En ese momento, Flor Peña estalló de furia contra la periodista: "Es tremendo lo que estás diciendo. ¿querés decir que porque soy mujer me lo fui a fifar? Y el hombre que fue, fue a tener una charla. Es un pensamiento retrógrado", comenzó contestando la actriz que encarnó a Moni Argento en "Casados con Hijos".