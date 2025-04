Florencia Peña presentó un escrito ante la Justicia tras la denuncia de Viviana Canosa

"Soy actriz, conductora de televisión, con más de 30 años de intensa y reconocida labor en diferentes ámbitos de la cultura y la industria del entretenimiento, tales como el cine, teatro y televisión", destacó Peña en la presentación ante el juez.

En cuanto a las acusaciones, objetó sobre "la gravedad de los supuestos hechos mencionados y el tremendo daño moral que se ha hecho y se sigue haciendo a partir de la exposición pública y el circo mediático que lamentablemente algunas personas han montado", según pudo saber Clarín.

A su vez, la actriz expresó su voluntad de ponerse "a entera disposición de la Justicia para cualquier requerimiento en que mi persona se considere necesaria o de importancia para el desarrollo de la investigación".

Por su parte, Canosa se presentó dos veces ante el juzgado federal de Ariel Lijo para denunciar una red de trata de personas y de abuso de menores en la que involucró, entre otros famosos, a Lizy Tagliani y Florencia Peña.

En una de esas presentaciones, la conductora dijo que, cuando se destapó la causa contra Marcelo Corazza, supo de la existencia de "una red de reclutamiento de menores de edad con fines de trata sexual y abuso que funciona desde hace años y hasta la actualidad".

Mencionó a un productor del reality show Gran Hermano y a un directivo del canal Telefé, a quienes acusó de captar a los chicos en un "sauna gay" de la calle Viamonte al 1700, "a los cuales hacen consumir drogas y alcohol para abusarlos".

Adrián Suar habló de las graves acusaciones de Viviana Canosa

Adrián Suar Viviana Canosa

La polémica que se desató tras las denuncias que hizo Viviana Canosa en la Justicia y en las que habría involucrado a varios famosos, sigue creciendo. Días atrás, se supo que la conductora mantuvo una reunión con Adrián Suar, donde se debatió todo lo que estaba ocurriendo y su continuidad en El trece.

En medio de esta situación, el Director de Programación del canal rompió el silencio: “La denuncia la hace Viviana, que es una persona adulta, mayor de edad. Esas cosas no las puedo manejar. Ella fue e hizo una denuncia. Veremos qué dice la Justicia”, arrancó Suar en una nota con A la tarde.

“La verdad es que yo no puedo ser responsable de algo que hace Viviana. Hace una denuncia como cualquier ciudadano que puede hacer una denuncia. Después, qué va a pasar, sólo Dios sabrá”, continuó.

suar sobre canosa.mp4

Por otro lado, habló de las fuertes palabras que lanzó Mariana Fabbiani en su programa sobre la supuesta mancha en la prestigiosa pantalla familiar del canal del que forma parte, Suar lamentó: “A veces pasa, es cierto. Uno trabaja, me dedico hace muchos años”.

“Yo no le digo a la gente lo que tiene que decir, lo saben todos los que trabajaron en la pantalla eltrece. Pero sí también me gusta una pantalla tranquila, no soy de agredir a nadie desde la pantalla”, enfatizó.

Ahí fue autocrítico: “A veces se me desmadran las cosas y trato de ir de nuevo y tratar de volver al eje, de lo que siempre fue la pantalla. A veces lo logro más, a veces lo logro menos. A veces lo logro menos, como todas las pantallas en esta bendita televisión argentina”.

“Todos a veces nos mandamos a penitencia y decimos acá estuvimos mal. Le pasa a América, a veces le pasa a eltrece, nos pasa a todos. Y está bien, yo coincido”, siguió.

“Fui y hablé con Viviana de puertas para adentro lo que yo quiero para la pantalla de El Trece. Y ella lo entendió perfectamente. Y espero que sea así y podamos convivir civilizadamente”, cerró Adrián Suar sobre su charla con Viviana Canosa.