Florencia Peña volvió a hablar de "Poné a Francella" tras ser quitado del aire: "Como mujer..."

En este sentido, Florencia Peña fue una de las principales voces en contra de que el ciclo volviera a la pantalla de todas las familias, justamente por brindar un mensaje que ya no resulta gracioso. Tras opinar al respecto, Gabriel "Puma" Goity salió a su cruce, asegurando que la audiencia estaba contenta con el relanzamiento del ciclo.

Tras la polémica y los comentarios en contra, Telefe decidió levantar a "Poné a Francella" del aire, alegando que su emisión era simplemente un especial por los 35 años del canal. Luego de esto, Flor Peña volvió a hablar al respecto con Lautaro Maislin, por "Fuera de agenda", en C5N.

Qué dijo Flor Peña sobre "Poné a Francella" en "Fuera de agenda"

Luego de que Telefe decidiera levantar el programa que encabezaba Guillermo Francella, la actriz aseguró que no imaginaba que fueran a tomar esa drástica decisión: "No me imaginé. De hecho, la verdad es que cuando me lo preguntaron yo di una opinión que no tenía que ver con si 'Poné a Francella' debía seguir o no. Sólo que como mujer hay cosas que me hacían ruido", comenzó indicando Flor Peña.

"Me parece bien que lo hayan levantado. Ojalá 'Poné a Francella' haya traído ese debate que no lo estábamos teniendo sobre de qué nos podemos reír. Los que nos dedicamos al humor y a la comedia hablamos mucho de eso, pero no se da de manera 'mainstream' (mayoritario, en inglés), pero me parece bien que podamos pensar de qué nos podemos reír", lanzó.

