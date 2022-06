Florencia Peña contó como se tapó un particular tatuaje

La actriz sorprendió al confesar que comenzó de grande a tatuarse, y que el primero que se realizó fue en relación con el padre de sus dos hijos mayores. Lo que más llamó la atención de su relato fue que tomó la decisión en un momento dramático, cuando la pareja estaba en crisis y la separación era prácticamente inevitable.

“El primer tatuaje que me hice fue porque me estaba separando de Mariano y dije ‘manotazo de ahogado’ me tatúo un: Mariano. Él me tenía tatuada en el corazón y yo nunca le había retribuido el tatuaje. Así que dije, es ahora” señaló Flor. Sin embargo, obtuvo por parte de él una respuesta inesperada: “Cuando se lo mostré, me miro como diciendo ‘no había necesidad’. La cuestión es que nos separamos y me quede con un Mariano”.

Con el sentido del humor que la caracteriza, Peña contó que una vez efectuada la separación si bien nunca se arrepintió, decidió reformular el tatuaje: “me saqué el ‘no’, como yo soy Maria Florencia, así que me hice un firulete y tengo un ‘maria’. Como consejo agregó: "Hay que hacérselos en japonés, por cualquier cosa” en sentido de broma.