Nati Jota contó que dejó de fumar y conmovió a sus seguidores con su experiencia

Este tipo de confesiones no son nuevas en Nati Jota, quien en más de una oportunidad decidió compartir aspectos muy personales con su audiencia. Tiempo atrás, por ejemplo, había contado con lujo de detalles, y fiel a su estilo descontracturado, cómo fue atravesar una cirugía ocular para mejorar su visión. En ese momento, además, aprovechó para reflexionar sobre las exigencias estéticas y el peso de las miradas ajenas, dejando en evidencia que su relación con la salud también está atravesada por esas presiones.