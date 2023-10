El tierno posteo de Flor Peña por los seis años de su hijo Felipe: "Libre, inteligente y lleno de locura"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCyTmKJsuaE0%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABOyaaEUvyv9tfpOBNDtQfI6XMAtZBaNN0HY4G7gw32ZBXgMMKd1ZBcDdl8ZCcYYZCsmcQIpwubc5ODaQZABtBb2J192ow3rwP9TsZAqkUlPoDAAUWuD4dFBZAxjfTFZBKZBw5zHcKgeTDVPUQLVNFYJmX0Cst2hhoXTMGRC9nsDCb6EBwZDZD View this post on Instagram A post shared by Florencia Pena (@flor_de_p)

También, la jurado de Got Talent Argentina compartió un video con "Pipe" haciendo una torta casera, ya que en México no encontraron un lugar donde comprar el clásico pastel de cumpleaños.

Por esa razón, decidieron inventar una: "Me vine a trabajar lejos y Felipe me vino a visitar para pasar juntos su cumple. Quería torta, pero no encontramos dónde comprarla y no tenemos horno para hacer una. Pero somos gente tan creativa…”, escribió Flor Peña junto al video en el que se la ve crear una torta con brownies, galletitas y confites de chocolate.

De esta manera, lograron el objetivo de soplar la velita, que también tenía un detalle muy particular, ya que se trataba de un velón naranja de excesivo tamaño, con el cual Felipe pidió sus tres deseos. ¡Y todos felices!

