Quiénes son Daisy y Pipe, los amigos de "Margarita" en el spin off de "Floricienta"

Embed - Margarita | Tráiler Oficial | Max

Quiénes son Daisy y Pipe, los amigos de Margarita

Daisy

Interpretada por Lola Abraldes, Daisy es la falsa sobrina de Delfina (Isabel Macedo), aunque ella no lo sabe. Dueña de una espontaneidad icónica, un talento aún mayor y una vida de Princesa que no desea, se encuentra con Margarita por arte de magia o, mejor dicho, Jean Paul. A pesar de que podría gozar de privilegios y muchos no sólo por ser la heredera de Krikoragán, sino por ser sobrina de la dueña del Hangar Soho, ella siempre busca la igualdad y no tener tratos diferenciales.

Su talento y su devoción son lo que la ayudan a ingresar a la competencia. Y asimismo sucedió con Lola Abraldes. En la serie, Daisy transmite una paz y armonía que igual lo hace la actriz tanto en persona como cuando habla sobre su personaje. Cautivante a la hora de bailar y cantar, es uno de los grandes y mejores hallazgos de Cris Morena. Su ímpetu y esfuerzo, al igual que su amor en este trabajo quedan en evidencia cada vez que aparece en cámara.

Además, no es solamente por su talento musical que podría convertirse en ídolo de las nuevas generaciones, sino que su talento actoral es aún mejor. De ser la Princesa de una "Reina de todo", tiene la facilidad de incorporarse, de encontrarse y de buscar la manera de ser igual a los demás, alejando los aires de grandeza con un trabajo corporal y armonioso que hace Abraldes captando la esencia de un personaje simpático, pero también sufrido. Una actuación que ayuda a conectar con un personaje que va a convertirse en uno de los favoritos de los jóvenes actuales por su historia llena de engaños y traiciones.

margarita

Pipe

Tomás Benítez se pone en la piel de Pipe. Su vida está repleta de tristeza y de hogares transitorios, al igual que Margarita. De hecho, fue en uno de estos hogares donde se conocieron y vivieron las peores pesadillas de un joven huérfano. Aún así, con el entusiasmo que le contagia la protagonista, él siempre encuentra la forma de salir adelante, en especial si se trata de hacerlo bailando.

Lejos de ser ambicioso y plagado de una dulce manera de ver la vida, siempre lucha por su bienestar, pero también por el de Margarita. Enamorado de la vida y con una devoción inmensa por su mejor amiga, consigue poco a poco demostrar su talento al momento de seguirla a donde vaya. Con una facilidad sorprendente para bailar, sin dudas es uno de los personajes más divertidos y talentosos de la serie.

Además, Tomás si hay algo que tiene y que no entra en discusión, es su talento para bailar. Extravagante y sublime, es quien se lleva todas las miradas a la hora de componer una coreografía, pero también lo hace actuando. Pipe tiene una mirada arrolladora y cautivadora que atrapa el corazón de muchos de los personajes y, claro, de espectadores también.

Margarita