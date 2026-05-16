Louis Tomlinson vuelve a la Argentina: cómo comprar entradas y cuánto salen

Será la tercera visita de Tomlinson a la Argentina como solista, tras sus presentaciones en 2022 y 2024. Las entradas se venderán exclusivamente a través de la página oficial del Arena de Buenos Aires. La preventa para clientes Banco Patagonia Visa comenzará el 19 de mayo a las 10 de la mañana, mientras que la venta general se habilitará el 20 de mayo, también desde las 10.