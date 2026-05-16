Louis Tomlinson vuelve a la Argentina: cómo comprar entradas y cuánto salen
El ex One Direction confirmó un show en Buenos Aires para 2027 como parte de su nueva gira mundial. Todo lo que hay que saber sobre la preventa, precios y fecha del recital.
Louis Tomlinson volverá a presentarse en la Argentina y la noticia revolucionó a sus fanáticos. El cantante británico confirmó un show en el Arena de Buenos Aires para el próximo 2 de abril de 2027, en el marco de su nueva gira internacional “How Did We Get Here? World Tour”.
El ex integrante de One Direction regresará al país luego de sus exitosas visitas anteriores, donde logró agotar entradas y consolidar un vínculo muy fuerte con el público argentino.
El recital formará parte del tramo sudamericano de la gira con la que el artista recorrerá distintos países de América Latina. Según trascendió, el show incluirá canciones de su nuevo disco “How Did I Get Here?”, además de varios de los temas más conocidos de su carrera solista y algunos clásicos muy ligados a la etapa de One Direction.
Será la tercera visita de Tomlinson a la Argentina como solista, tras sus presentaciones en 2022 y 2024. Las entradas se venderán exclusivamente a través de la página oficial del Arena de Buenos Aires. La preventa para clientes Banco Patagonia Visa comenzará el 19 de mayo a las 10 de la mañana, mientras que la venta general se habilitará el 20 de mayo, también desde las 10.
En redes sociales ya hay una enorme expectativa por la demanda de tickets y muchos fans recomiendan registrarse previamente en el sistema del estadio para agilizar la compra y evitar demoras.
De acuerdo con la información difundida por la producción, los precios de las entradas irán desde los $85.000 hasta los $230.000, sin contar el cargo por servicio. Los valores variarán según la ubicación elegida dentro del estadio y se espera que varias localidades se agoten rápidamente durante las primeras horas de venta.
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