Bestia Bebé presenta "Yendo Rápido a Ningún Lugar", su nuevo disco
La banda lanzó su sexto álbum de estudio, un trabajo que expande su sonido sin perder la identidad barrial y emocional que la convirtió en referencia del indie rock argentino.
Bestia Bebé ya tiene nuevo disco. La banda presentó oficialmente “Yendo Rápido a Ningún Lugar”, su sexto trabajo de estudio, disponible tanto en plataformas digitales como en formato físico a través de Primavera Labels.
Con diez canciones, el grupo vuelve a apoyarse en esa mezcla de sensibilidad cotidiana, guitarras directas y relatos cercanos que se transformó en una marca registrada desde sus comienzos. Pero esta vez también aparece una búsqueda sonora más amplia, con nuevos elementos que enriquecen el universo de la banda sin perder frescura.
El álbum gira alrededor del paso del tiempo, los vínculos que cambian y las distintas formas de mirar hacia atrás. Lejos de buscar respuestas cerradas, las canciones se mueven entre la aceptación, las contradicciones y cierta idea de crecimiento atravesada por dudas, nostalgia y aprendizaje.
A nivel sonoro, “Yendo Rápido a Ningún Lugar” suma capas nuevas al clásico ADN de Bestia Bebé. Hay baterías electrónicas, teclados con mayor protagonismo, samples y algunos giros inesperados que conviven con el espíritu de barrio, la épica de lo cotidiano y esa manera tan propia que tiene la banda de convertir escenas simples en canciones memorables.
El disco fue grabado, producido y mezclado por Felipe Quintans en el estudio Resto del Mundo, en Buenos Aires. El resultado es un trabajo que suena actual, pero que sigue encontrando fuerza en lo cercano y en lo simple.
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