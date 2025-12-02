Florinda Meza reveló dónde y cuándo comenzó su relación con "Chespirito": "El uno para el otro"

El origen de un romance que desafió al medio

La bioserie de Max reconstuyó el momento en que Chespirito y Florinda Meza se quedaron a solas después de una presentación en un hotel de Santiago de Chile en 1977.

En la escena, el personaje basado en Meza le pregunta: “Si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí?”, a lo que Gómez Bolaños responde en su autobiografía Sin querer queriendo: “¡Y claro está que la besé!”.

La relación, que duraría décadas, empezó en medio de una crisis emocional para el comediante, según narró él mismo en sus memorias.

“Es que se habían hecho comentarios acerca de los muchos besos que nos dan las admiradoras, y yo comenté que en esta ocasión a mí no me tocó ninguno. ¡Y tenía que ser precisamente hoy, cuando estoy hambriento de besos!”, escribió sobre la icónica noche.

Chespirito decidió separarse de Graciela Fernández, quedándole todos los bienes materiales, reconociendo el peso del vínculo con Florinda Meza.

Edgar Vivar honra el legado de Chespirito

A once años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el actor Edgar Vivar también recordó la huella que dejó su colega y amigo.

“Han sido 11 años ya, pero sigues presente en mi vida. Te admiro, te honro y te agradezco, al igual que millones. Por las sonrisas”, compartió Vivar en su perfil de X, junto con una imagen histórica del elenco.

Las muestras de cariño y gratitud hacia Chespirito se multiplicaron en comentarios, destacando su contribución al humor y su impacto en la cultura popular.