Flow presentó "El resto bien", la nueva serie de Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea

el resto bien

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Sinopsis oficial de "El resto bien"

‘El Resto Bien’ propone una mirada irónica y tierna sobre la crisis de los 50. La historia sigue a Ariel (Vicuña), un exitoso historietista atrapado en la vida que él mismo construyó: los reclamos de cinco hijos, la atención constante de sus padres y una vida social que lo asfixia. Cuando un médico le prohíbe cargar más de tres kilos por una hernia, ese mínimo límite físico se transforma en el punto de partida de un viaje cómico y revelador: ¿qué es lo que realmente nos pesa en la vida? En la ficción, Ariel (Benjamín Vicuña) escribe y Adrián (Daniel Hendler) dibuja: juntos dan vida a Cocho, una oruga en transformación permanente —con cuerpo de oruga y alas de mariposa— que, aunque parece eterna, está destinada a vivir un solo día. Por eso, cada jornada la vive como si fuera la primera y la última.

Primer adelanto de "El resto bien"