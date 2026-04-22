Flow presentó "El resto bien", la nueva serie de Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea
Este jueves 23 de abril se estrena esta producción y, desde minutouno.com estuvimos en la presentación. No te pierdas los detalles de la historia.
Este jueves 23 de abril llega a Flow, "El resto bien", una nueva serie protagonizada por Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea. Esta serie propone una mirada irónica y tierna sobre la crisis de los 50 en los hombres, en especial cuando se ven colapsados a la hora de paternar, trabajar y cuidar a los padres. Una comedia creada por Daniel Burman que busca, además, romper con temas tabús como la andropausia. Con un total de ocho episodios, esta historia es una diversión constante y, además, la representante de un mensaje que muchas veces es ignorado: no todo está solucionado a los 50 años.
Tal es así que, para conocer más de "El resto bien", Flow realizó la presentación oficial de la historia con todos sus actores. Desde minutouno.com estuvimos presentes en el evento donde el elenco completo apareció para disfrutar de una red carpet y proyección de los primeros dos episodios.
El evento completo de "El resto bien"
Se realizó la presentación de ‘El Resto Bien’, la nueva serie original de Flow. El evento contó con la presencia del elenco Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Daniel Hendler y Marina Bellati, entre otros actores.
Durante el encuentro, los invitados disfrutaron de un cocktail que culminó con la proyección de los dos primeros capítulos presentados por las autoridades de las compañías, Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal; Antonio Álvarez, director de Programación y Contenidos de Personal, y Daniel Burman, creador, director y productor de la serie; Santiago López, productor y CEO de Cimarrón; Rodolfo Iriñiz, productor Ejecutivo de Cimarrón y Lucia Chavarri, productora Ejecutiva de Oficina Burman.
Sinopsis oficial de "El resto bien"
‘El Resto Bien’ propone una mirada irónica y tierna sobre la crisis de los 50. La historia sigue a Ariel (Vicuña), un exitoso historietista atrapado en la vida que él mismo construyó: los reclamos de cinco hijos, la atención constante de sus padres y una vida social que lo asfixia. Cuando un médico le prohíbe cargar más de tres kilos por una hernia, ese mínimo límite físico se transforma en el punto de partida de un viaje cómico y revelador: ¿qué es lo que realmente nos pesa en la vida? En la ficción, Ariel (Benjamín Vicuña) escribe y Adrián (Daniel Hendler) dibuja: juntos dan vida a Cocho, una oruga en transformación permanente —con cuerpo de oruga y alas de mariposa— que, aunque parece eterna, está destinada a vivir un solo día. Por eso, cada jornada la vive como si fuera la primera y la última.
Primer adelanto de "El resto bien"
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