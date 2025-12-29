Sofía Gonet fue demandada por una vecina tras hacer topless: su reacción

Sofía “La Reini” Gonet atraviesa un nuevo episodio de exposición mediática que esta vez tuvo consecuencias legales. Durante el fin de semana, la influencer fue protagonista de una fuerte polémica luego de que circularan en redes sociales imágenes en las que se la veía tomando sol en topless en la casa de un amigo, ubicada en un barrio privado de Nordelta. Lejos de quedar solo en el terreno del escándalo virtual, el hecho derivó en una intimación formal por presunto exhibicionismo.