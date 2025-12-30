Romina Gaetani denunció a su expareja por violencia de género y fue internada: "Celos"

Mientras Gaetani era atendida, la policía procedió a identificar y trasladar a Cavanagh a la comisaría correspondiente, donde se le tomó declaración en el marco de la investigación.

La causa quedó ahora bajo la órbita de la fiscalía especializada en violencia de género, que evaluará las próximas acciones judiciales y las medidas de resguardo a implementar.