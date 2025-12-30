Romina Gaetani denunció a su expareja por violencia de género y fue internada: "Celos"
La actriz acusó a su pareja, Luis Ramón Cavanagh, por una agresión y tuvo que ser asistida en el centro médico más cercano.
Este lunes, Ángel de Brito reveló en LAM un grave episodio que involucra a la actriz Romina Gaetani y a su expareja, el empresario Luis Ramón Cavanagh, a quien denunció por un presunto hecho de violencia de género ocurrido en el Tortugas Country Club.
Según contó el conductor, Gaetani debió ser asistida en un centro de salud luego de llegar con marcas visibles y signos de golpes, situación que activó el protocolo correspondiente. “La atendieron en la guardia, primero, y después la derivaron a otro sector y aparentemente tendría que ver con un caso de violencia de género”, explicó De Brito al aire, mientras daba lectura al parte policial.
De acuerdo a la información oficial, el episodio se habría producido durante la noche, cuando el personal de seguridad del barrio privado alertó a la policía tras detectar una situación violenta dentro de una de las viviendas. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la actriz “muy nerviosa” y con evidentes signos de haber sido agredida.
Siempre según el relato que Gaetani brindó ante las autoridades, su entonces pareja habría reaccionado de manera violenta motivado por celos, lo que derivó en el pedido urgente de asistencia médica. Una ambulancia del SAME se hizo presente en el country y trasladó a la actriz al hospital de Pilar para una evaluación más exhaustiva.
En el centro médico, los profesionales constataron lesiones en los brazos y en la cadera. A partir de ese momento tomó intervención la UFI de Género, que recibió la denuncia formal y dispuso las medidas de protección necesarias para resguardar a la víctima.
Mientras Gaetani era atendida, la policía procedió a identificar y trasladar a Cavanagh a la comisaría correspondiente, donde se le tomó declaración en el marco de la investigación.
La causa quedó ahora bajo la órbita de la fiscalía especializada en violencia de género, que evaluará las próximas acciones judiciales y las medidas de resguardo a implementar.
