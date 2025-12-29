La Tora expuso un picante chat con sus excompañeros de Gran Hermano y las redes estallaron: "Soretes"

Acto seguido comenzó a revelar las picantes respuestas de algunos sus compañeros. "Maxi puso: 'Feliz Navidad para casi todos'", dijo.

Luego, destacó el de Alfa. "Feliz Navidad para todos. Para los sor... También", siguió leyendo Lucila entre risas. Para cerrar, reveló las cálidas palabras de Daniela, tratando de calmar las aguas y llevar un poco de paz.

"Feliz Navidad. Por más amor y menos odio", dijo Pestañela muy dulce.

la tora filtró escándalo chat

Como era de esperarse, en cuestión de minutos este clip se volvió viral en las redes sociales y los usuarios no dudaron en dejar diferentes comentarios al respecto y generando un debate sobre el chat que se había mostrado en vivo.

Por otro lado, queda en evidencia que el vínculo entre algunos ex GH es bastante complicada y las tensiones no paran de crecer con el correr del tiempo, mientras que otros lograron superar las diferencias y entablar una buena amistad o al menos tener un trato más cordial.