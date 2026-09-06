"Quiero llegar al rubio más blanco posible": el sueño de Karina Mazzocco y su look a lo Susana Giménez
La conductora se sometió a una decoloración extrema y estrenó un “rubio manteca” con corte Long Bob.
Karina Mazzocco no solo se prepara para su desembarco en MasterChef Celebrity (Telefe), sino que además decidió dar un golpe de timón en su imagen. La exfigura de A la tarde (América) sorprendió a sus seguidores con un cambio de look radical y documentó cada instante en sus redes sociales.
La conductora compartió en Instagram el detrás de escena de su visita al peluquero. “Yo acá llegué sabiendo que el pelo se me va a cortar un poquito porque yo quiero llegar al rubio más blanco posible”, afirmó Karina en el video, con una bata negra y al lado de su estilista de confianza. Las imágenes mostraron la planificación minuciosa que exigió la metamorfosis.
El especialista advirtió que el proceso requería extremar cuidados, sobre todo por la fragilidad de su cabello fino. Pero Mazzocco no dudó: dejó atrás el tono caramelo que la identificaba y abrazó un “rubio manteca”, una gama cálida y luminosa que combina matices vainilla, crema y manteca. Este degradé aporta profundidad y brillo sin caer en un rubio plano. Para redondear la apuesta, Leo Leiva le sugirió un Long Bob, un corte moderno que ubica la base a la altura de las clavículas y aporta versatilidad.
El resultado generó una ola de elogios. La publicación cosechó más de 144 mil me gusta y cientos de comentarios: “Me encanta. Los cambios renuevan la energía”, “Ay Dios, es tan diosa” y “Nunca imaginé que Karina podía quedar MÁS LINDA” fueron algunas de las reacciones. La conductora celebró la respuesta y confirmó que este giro estético forma parte de una etapa personal y profesional llena de nuevos desafíos.
El cambio de look no fue una decisión impulsiva, sino un deseo que Karina venía madurando hace tiempo. Tal como ella misma lo expresó ante sus seguidores, alcanzar ese rubio más blanco posible representaba una meta estética que finalmente pudo concretar con el asesoramiento adecuado. La elección del "rubio manteca" y el corte Long Bob no solo renovaron su imagen, sino que también reflejaron su momento de reinvención personal, justo cuando se alista para enfrentar nuevos desafíos en la televisión, con su próxima participación en MasterChef Celebrity como uno de los estímulos más recientes en su carrera.
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