"Quiero llegar al rubio más blanco posible": el sueño de Karina Mazzocco y su look a lo Susana Giménez

El cambio de look no fue una decisión impulsiva, sino un deseo que Karina venía madurando hace tiempo. Tal como ella misma lo expresó ante sus seguidores, alcanzar ese rubio más blanco posible representaba una meta estética que finalmente pudo concretar con el asesoramiento adecuado. La elección del "rubio manteca" y el corte Long Bob no solo renovaron su imagen, sino que también reflejaron su momento de reinvención personal, justo cuando se alista para enfrentar nuevos desafíos en la televisión, con su próxima participación en MasterChef Celebrity como uno de los estímulos más recientes en su carrera.