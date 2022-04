Nico Riera habló de la foto íntima que le filtraron con Silvina Escudero

"Una situación muy fea, no se vio bien, sobre todo por la presión de los periodistas que quieren la nota", comenzó explicando Nico.

"Hoy no lo pienso como algo bárbaro o bueno, siento que es la vida, que todo el mundo lo hace, es sexo, no me parece algo negativo. Traté de que sea lo menos doloroso para la otra persona y acompañar", agregó.