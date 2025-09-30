Fotos: todos los looks de los Martín Fierro 2025
Este 29 de septiembre se celebró una nueva edición de los premios que entregan galardones a lo mejor de la televisión y los famosos se lucieron.
El Hotel Hilton de Buenos Aires se vistió de gala este 29 de septiembre para recibir la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025. Como es tradición, la entrega de premios a lo mejor de la televisión argentina comenzó con el esperado desfile de celebridades.
A las 19 horas dio comienzo el paso de los famosos por la alfombra roja, instalada en las afueras del hotel. Este momento es uno de los más comentados de la noche, ya que genera gran expectativa por los looks elegidos por las figuras del espectáculo.
Entre las personalidades que recorrieron la alfombra y acapararon las miradas del público y la prensa se destacaron figuras de la televisión y la moda como Verónica Lozano, Wanda Nara, Zaira Nara, Isabel Macedo y Susana Giménez.
Los looks de los famosos en los Martín Fierro 2025
El look de Susana Giménez:
Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro
Los Martín Fierro 2025 de la TV tuvieron lugar este lunes desde el Hotel Hilton, con la conducción de Santiago del Moro y la transmisión de Telefe, además de medios de streaming.
Más allá del glamour de la red carpet, la entrega de premios de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que constó de 35 ternas, suscitó diversas críticas y controversias sobre la elección de los nominados, y por supuesto, de los ganadores.
La estrategia de APTRA de nominar a una gran cantidad de estrellas para asegurar su presencia en la ceremonia fue un punto de debate.
Al final de la ceremonia, Santiago del Moro anunció que se lleva él mismo el Martín Fierro de oro emocionando, pero también sorprendiendo a todos.
