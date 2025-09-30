Fotos: todos los looks de los Martín Fierro 2025

looks martin fierro6

looks martin fierro7

looks martin fierro8

looks martin fierro

looks martin fierro

looks martin fierro

looks martin fierro

looks martin fierro

looks martin fierro

looks martin fierro

looks martin fierro

looks martin fierro

looks martin fierro

looks martin fierro

looks martin fierro

Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro

Los Martín Fierro 2025 de la TV tuvieron lugar este lunes desde el Hotel Hilton, con la conducción de Santiago del Moro y la transmisión de Telefe, además de medios de streaming.

Más allá del glamour de la red carpet, la entrega de premios de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que constó de 35 ternas, suscitó diversas críticas y controversias sobre la elección de los nominados, y por supuesto, de los ganadores.

La estrategia de APTRA de nominar a una gran cantidad de estrellas para asegurar su presencia en la ceremonia fue un punto de debate.

Al final de la ceremonia, Santiago del Moro anunció que se lleva él mismo el Martín Fierro de oro emocionando, pero también sorprendiendo a todos.