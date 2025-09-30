Quién es Lola Abraldes, la actriz de "Margarita" que fue revelación en los Premios Martín Fierro

Cómo es Daisy, el personaje de Lola Abraldes en "Margarita"

Interpretada por Lola Abraldes, Daisy es la falsa sobrina de Delfina (Isabel Macedo), aunque ella no lo sabe. Dueña de una espontaneidad icónica, un talento aún mayor y una vida de Princesa que no desea, se encuentra con Margarita por arte de magia o, mejor dicho, Jean Paul. A pesar de que podría gozar de privilegios y muchos no sólo por ser la heredera de Krikoragán, sino por ser sobrina de la dueña del Hangar Soho, ella siempre busca la igualdad y no tener tratos diferenciales.

Su talento y su devoción son lo que la ayudan a ingresar a la competencia. Y asimismo sucedió con Lola Abraldes. En la serie, Daisy transmite una paz y armonía que igual lo hace la actriz tanto en persona como cuando habla sobre su personaje. Cautivante a la hora de bailar y cantar, es uno de los grandes y mejores hallazgos de Cris Morena. Su ímpetu y esfuerzo, al igual que su amor en este trabajo quedan en evidencia cada vez que aparece en cámara.

Además, no es solamente por su talento musical que ya es ídolo de las nuevas generaciones, sino que su talento actoral es aún mejor. De ser la Princesa de una "Reina de todo", tiene la facilidad de incorporarse, de encontrarse y de buscar la manera de ser igual a los demás, alejando los aires de grandeza con un trabajo corporal y armonioso que hace Abraldes captando la esencia de un personaje simpático, pero también sufrido. Una actuación que ayuda a conectar con un personaje que ya es uno de los favoritos de la serie, así como uno de los más esperados para la temporada 2.