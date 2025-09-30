Quién es Lola Abraldes, la actriz de "Margarita" que fue revelación en los Premios Martín Fierro
La joven actriz quien debutó en "Margarita", se llevó el premio a mejor actriz revelación por su papel de Daisy en la serie de Cris Morena. Los detalles.
La noche de los Premios Martín Fierro se iluminó con el brillo genuino de un nuevo talento, y el galardón Revelación encontró en Lola Abraldes a una merecida dueña. Su triunfo no es solo un reconocimiento a una actuación, sino la celebración de una artista completa: una triple amenaza que canta, baila y conmueve con una dulzura y una fuerza que recuerdan la promesa eterna de las producciones de Cris Morena. Abraldes irrumpió en la pantalla de "Margarita" con una luz propia, y su victoria se siente como una bendición para el público que se enamoró de su carisma y su indiscutible sensibilidad. Es el nacimiento de una estrella con una capacidad emotiva que ya es sello.
Su personaje, Daisy, en "Margarita", se convirtió rápidamente en el corazón inesperado de la tira. Lola Abraldes ha demostrado una madurez actoral asombrosa al dotar a Daisy de una fragilidad y una resiliencia cautivadoras. Su talento va más allá de la técnica; es la habilidad para transmitir una complejidad emocional que la hizo resonar en el público más joven. En cada escena, en cada coreografía, la artista de "Otro Mundo" derrocha la pasión de una estrella que parece haber nacido para ese escenario, entregando una interpretación que fue capaz de equilibrar la luz del musical con las sombras inherentes a las tramas de la saga. Es esa entrega profunda la que justifica un premio tan significativo al inicio de su carrera.
Ahora, con el aplauso de la crítica a sus espaldas, la expectativa se centra en la inminente temporada 2 de "Margarita", que se rumorea podría llegar el próximo año. Los fans ya especulan sobre el destino de Daisy. Una de las teorías más fuertes sugiere que el personaje de Lola Abraldes podría pasar de ser el apoyo emocional a tomar un rol central y más ambicioso: ¿será Daisy quien descubra un secreto vital que cambie el rumbo de la historia, o se verá envuelta en un complejo triángulo amoroso que pondrá a prueba su bondad? Otra especulación apunta a que su talento en la música será el motor de su trama, enfrentándola a desafíos profesionales que la obligarán a tomar decisiones que marcarán su paso a la adultez. En cualquier caso, el regreso de Lola Abraldes promete ser tan emocionante y brillante como su inesperado y merecido Martín Fierro.
Cómo es Daisy, el personaje de Lola Abraldes en "Margarita"
Interpretada por Lola Abraldes, Daisy es la falsa sobrina de Delfina (Isabel Macedo), aunque ella no lo sabe. Dueña de una espontaneidad icónica, un talento aún mayor y una vida de Princesa que no desea, se encuentra con Margarita por arte de magia o, mejor dicho, Jean Paul. A pesar de que podría gozar de privilegios y muchos no sólo por ser la heredera de Krikoragán, sino por ser sobrina de la dueña del Hangar Soho, ella siempre busca la igualdad y no tener tratos diferenciales.
Su talento y su devoción son lo que la ayudan a ingresar a la competencia. Y asimismo sucedió con Lola Abraldes. En la serie, Daisy transmite una paz y armonía que igual lo hace la actriz tanto en persona como cuando habla sobre su personaje. Cautivante a la hora de bailar y cantar, es uno de los grandes y mejores hallazgos de Cris Morena. Su ímpetu y esfuerzo, al igual que su amor en este trabajo quedan en evidencia cada vez que aparece en cámara.
Además, no es solamente por su talento musical que ya es ídolo de las nuevas generaciones, sino que su talento actoral es aún mejor. De ser la Princesa de una "Reina de todo", tiene la facilidad de incorporarse, de encontrarse y de buscar la manera de ser igual a los demás, alejando los aires de grandeza con un trabajo corporal y armonioso que hace Abraldes captando la esencia de un personaje simpático, pero también sufrido. Una actuación que ayuda a conectar con un personaje que ya es uno de los favoritos de la serie, así como uno de los más esperados para la temporada 2.
