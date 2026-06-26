FR4NZ reinventa "Mi cama huele a ti" con una versión que fusiona nostalgia, pop y funk

El origen de la reversión

Sobre cómo nació esta nueva interpretación, el artista explicó: “Esta reversión surgió mientras estaba armando un nuevo repertorio para mis shows en vivo. De repente pensé en elegir una canción de mis recuerdos y ahí me encontré nuevamente con ‘Mi cama huele a ti’".

"Siento una conexión muy especial con este tema porque lo siento parte de mi historia; desde su letra hasta los recuerdos de mi infancia, cuando la bailábamos en cada salida. Fue entonces cuando decidí llevarla a mi universo y hacerla a mi manera", sostuvo.

Una nueva etapa artística

Con este lanzamiento, FR4NZ reafirma su intención de resignificar canciones que marcaron a toda una generación, sin perder de vista su identidad musical.

La combinación de elementos pop, disco y funk, junto con una producción moderna, convierte a esta versión de "Mi cama huele a ti" en una propuesta que busca tender un puente entre el pasado y el presente, manteniendo vivo el espíritu del clásico mientras lo acerca a nuevos públicos.

El estreno ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y forma parte de la nueva etapa artística que el cantante viene desarrollando tras la publicación de su último trabajo discográfico.