FR4NZ reinventa "Mi cama huele a ti" con una versión que fusiona nostalgia, pop y funk
Tras su último disco, FR4NZ lanza una nueva versión de "Mi cama huele a ti", el clásico de Tito El Bambino, con un sonido renovado.
Luego del lanzamiento de su más reciente álbum, FR4NZ continúa ampliando su propuesta artística con el estreno de su versión de "Mi cama huele a ti", uno de los mayores éxitos de Tito El Bambino.
Lejos de buscar una copia del tema original, el músico apuesta por una reinterpretación que conserva la emoción de la canción, pero la traslada a un universo musical propio, donde predominan los sonidos del pop, el disco y el funk.
La producción estuvo a cargo de 3Música y Apolo Music, quienes acompañaron al artista en la creación de una versión contemporánea que respeta la esencia del clásico y, al mismo tiempo, le aporta una impronta actual.
Una canción atravesada por los recuerdos
"Mi cama huele a ti" se convirtió con el paso de los años en una de las canciones más recordadas del repertorio latino. Su letra habla de esos recuerdos que permanecen vivos gracias a los sentidos, especialmente a través de un perfume capaz de transportar a una persona, una historia o un momento inolvidable.
En la versión de FR4NZ, esa carga emocional se potencia con un sonido renovado que conecta la nostalgia de quienes crecieron con el tema y, al mismo tiempo, acerca la canción a nuevas generaciones.
El origen de la reversión
Sobre cómo nació esta nueva interpretación, el artista explicó: “Esta reversión surgió mientras estaba armando un nuevo repertorio para mis shows en vivo. De repente pensé en elegir una canción de mis recuerdos y ahí me encontré nuevamente con ‘Mi cama huele a ti’".
"Siento una conexión muy especial con este tema porque lo siento parte de mi historia; desde su letra hasta los recuerdos de mi infancia, cuando la bailábamos en cada salida. Fue entonces cuando decidí llevarla a mi universo y hacerla a mi manera", sostuvo.
Una nueva etapa artística
Con este lanzamiento, FR4NZ reafirma su intención de resignificar canciones que marcaron a toda una generación, sin perder de vista su identidad musical.
La combinación de elementos pop, disco y funk, junto con una producción moderna, convierte a esta versión de "Mi cama huele a ti" en una propuesta que busca tender un puente entre el pasado y el presente, manteniendo vivo el espíritu del clásico mientras lo acerca a nuevos públicos.
El estreno ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y forma parte de la nueva etapa artística que el cantante viene desarrollando tras la publicación de su último trabajo discográfico.
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