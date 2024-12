Franco Colapinto rompió el silencio tras bajarse de la mesa de Juana Viale: "Tenía ganas de ir"

Otra versión sugiere que la verdadera causa sería la falta de una confirmación oficial de contrato con algún equipo de Fórmula 1, aunque será piloto de reserva de Williams. En ese contexto, estaría priorizando evitar apariciones públicas que podrían generar expectativas o preguntas sobre su futuro profesional.

Qué dijo Franco Colapinto tras bajarse del programa de Juana Viale

En este sentido, Colapinto no quise dejar todo en manos de las versiones "de pasillo", por lo que decidió grabar un breve clip donde muestra gratitud con la producción del ciclo al que fue invitado y brinda un mensaje especial a sus seguidores: "Hola a todos, ¿cómo andan? Habla Franco. Quería contarles que lamentablemente no voy a poder estar en la mesa de Juanita este domingo. Tenía muchas ganas de ir y, nada, quería agradecerles por la invitación, por el tiempo, el espacio... pero bueno, por temas personales y por cosas de trabajo no voy a poder estar", comenzó indicando.

Y agregó: "Ojalá que en el futuro nos podamos encontrar y charlar un poco con todos ustedes, me encantaría. Pero nada, quería más que nada terminar de agradecerle a todos los argentinos que hicieron posible que cumpla un sueño este año y desearles un muy feliz año".

franco colapinto ausencia en lo de juana.mp4

Finalmente, Colapinto cerró con buenos deseos para sus fans: "Que terminen muy bien este 2024 y vamos por un gran 2025. Un abrazo muy grande para todos y ojalá verlos pronto, chau, chau".