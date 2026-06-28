Franzizca y Nina Kraviz protagonizaron un encuentro exclusivo en Buenos Aires
La artista argentina presentó en sociedad “Amiga”, su próximo álbum, en una noche especial y llena de música.
La escena electrónica porteña vivió una noche única con el encuentro entre Franzizca y Nina Kraviz, dos artistas que compartieron música, energía y una fuerte conexión artística en un evento exclusivo realizado en Buenos Aires.
La reconocida DJ y productora internacional, a través de su sello Trip Recordings, impulsó esta celebración especial que tuvo como protagonista la presentación anticipada de “Amiga”, el nuevo material de Franzizca, que llegará oficialmente el próximo 2 de julio.
Una presentación con sello internacional
Durante la velada, Franzizca adelantó su próximo álbum y compartió cabina con Nina Kraviz en un set especial de dos horas, donde ambas artistas dieron forma a un momento destacado dentro de la escena electrónica local.
El evento fue producido por Numbers, la productora de Franzizca, junto a Hub Estudios, y reunió también a otros referentes de la música electrónica argentina como Pampa y Naturax, en una propuesta que combinó sonido, arte y una experiencia inmersiva.
La presentación de “Amiga” significó un nuevo paso en la carrera de Franzizca, quien continúa expandiendo su música y consolidando su identidad dentro de la escena internacional. El lanzamiento será editado por Trip Recordings, fortaleciendo el vínculo artístico entre la argentina y Nina Kraviz.
La noche tuvo un formato íntimo y cercano, pensado para conectar al público con el universo creativo de ambas artistas y celebrar una colaboración que abre nuevas puertas para Franzizca dentro de la música electrónica mundial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario