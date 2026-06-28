Franzizca y Nina Kraviz protagonizaron un encuentro exclusivo en Buenos Aires

La presentación de “Amiga” significó un nuevo paso en la carrera de Franzizca, quien continúa expandiendo su música y consolidando su identidad dentro de la escena internacional. El lanzamiento será editado por Trip Recordings, fortaleciendo el vínculo artístico entre la argentina y Nina Kraviz.

La noche tuvo un formato íntimo y cercano, pensado para conectar al público con el universo creativo de ambas artistas y celebrar una colaboración que abre nuevas puertas para Franzizca dentro de la música electrónica mundial.