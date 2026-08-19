Valeria Lynch sorprendió en plena calle Corrientes al cantar un clásico de Attaque 77

La participación de Lynch no solo sorprendió al público que estaba en la calle, sino que también permitió que Calle Francia ganara exposición a partir de una presentación que, hasta ese momento, transcurría como una más de sus habituales shows callejeros.

Actualmente, la cantante se encuentra promocionando su próximo show en Barcelona y también tiene entradas a la venta para su presentación de marzo de 2027 en el Arena de Buenos Aires.