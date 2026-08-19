Valeria Lynch sorprendió en plena calle Corrientes al cantar un clásico de Attaque 77
La reconocida cantante se cruzó con la banda Calle Francia durante el feriado y se sumó de manera espontánea a su presentación.
Las calles de Buenos Aires suelen regalar escenas inesperadas y esta vez la protagonista fue Valeria Lynch. Durante las últimas horas del feriado, la artista sorprendió a los transeúntes de la calle Corrientes al sumarse de manera espontánea a una banda que tocaba en plena vía pública.
Lynch se acercó a Calle Francia, que se encontraba interpretando un repertorio de rock nacional, y decidió cantar junto a ellos “Arrancacorazones”, uno de los clásicos de Attaque 77. La inesperada participación generó sorpresa entre quienes pasaban por el lugar, que rápidamente sacaron sus teléfonos para registrar el momento.
Valeria Lynch mostró su costado más rockero
“Y me metí a cantar con una superbanda en plena calle Corrientes”, escribió la artista en sus redes sociales al compartir imágenes de la improvisada presentación. La situación tuvo además un condimento especial: Lynch mantiene desde hace años una relación con Mariano Martínez, líder de Attaque 77.
Durante la interpretación, la cantante desplegó toda su potencia vocal y se lució con sus característicos agudos, mientras los músicos de Calle Francia acompañaban la versión del clásico del rock nacional.
Desde las redes sociales de la banda también destacaron el encuentro y agradecieron el gesto de la artista. “La épica Valeria Lynch se acercó anoche a cantar con nosotros y nos dio una inmensa alegría compartir ese ratito con ella. Grandeza, humildad y buena onda. ¡Gracias genia!”, expresaron.
La participación de Lynch no solo sorprendió al público que estaba en la calle, sino que también permitió que Calle Francia ganara exposición a partir de una presentación que, hasta ese momento, transcurría como una más de sus habituales shows callejeros.
Actualmente, la cantante se encuentra promocionando su próximo show en Barcelona y también tiene entradas a la venta para su presentación de marzo de 2027 en el Arena de Buenos Aires.
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