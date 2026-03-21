Fuerte confesión de Roberto García Moritán sobre su separación con Pampita: "Perdí todo"

Al recordar la etapa que compartió con la modelo, dejó en claro que no la vive con resentimiento sino todo lo contrario. “Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso. Entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento fue un motivo de orgullo y Ana ni te digo. Ana es una cosa que no tiene parámetro de lo espectacular que es. Y solo tengo buenos recuerdos de todo eso”, sostuvo. Incluso reconoció que hay momentos en los que siente nostalgia: “A veces sí. Pero la vida continúa. Uno tiene que ir aceptando que hay cosas que tienen ciclos, que a veces es, a veces no es, a veces funciona, a veces hay tropiezos y fue una realidad con la que tuve que convivir, que tuvo un costo para mí altísimo, porque perdí todo. Todo”.