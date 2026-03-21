Fuerte confesión de Roberto García Moritán sobre su separación con Pampita: "Perdí todo"
A un año y medio de la separación, el economista abrió su intimidad y reveló cómo atravesó ese período y en qué punto se encuentra hoy su vínculo con la modelo
A más de un año de haber puesto fin a su relación, la historia entre Pampita y Roberto García Moritán sigue generando interés, especialmente por el vínculo que mantienen como padres de Anita, la hija que comparten. Aunque el divorcio se concretó tiempo atrás, ambos continúan en contacto frecuente por la crianza de la niña, en una dinámica que con el tiempo logró estabilizarse.
En ese contexto, el empresario y exlegislador decidió abrirse sobre cómo vivió la ruptura y el impacto que tuvo en su vida personal y profesional. Lo hizo durante su paso por Cuentas Claras (Cronista Stream), donde también se refirió al modo en que aún hoy es identificado públicamente. “Sí, a veces sí. Sobre todo en Twitter. El insulto promedio es ese”, expresó al hablar de quienes lo mencionan como “el exmarido de Pampita”. Lejos de molestarse, eligió responder con ironía: “La persona que lo dice cree que sí, evidentemente algo no le funciona… pobre tipo que está del otro lado que no entendió nada. Qué miserable será su vida”.
Al recordar la etapa que compartió con la modelo, dejó en claro que no la vive con resentimiento sino todo lo contrario. “Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso. Entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento fue un motivo de orgullo y Ana ni te digo. Ana es una cosa que no tiene parámetro de lo espectacular que es. Y solo tengo buenos recuerdos de todo eso”, sostuvo. Incluso reconoció que hay momentos en los que siente nostalgia: “A veces sí. Pero la vida continúa. Uno tiene que ir aceptando que hay cosas que tienen ciclos, que a veces es, a veces no es, a veces funciona, a veces hay tropiezos y fue una realidad con la que tuve que convivir, que tuvo un costo para mí altísimo, porque perdí todo. Todo”.
Cuando profundizó sobre esa frase, fue aún más contundente: “Todo. Familia, laburo, credibilidad, confianza, todo perdí. Nombre, todo perdí. Y yo miraba televisión y veía gente hablando sin saber, mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver conmigo ni mi vida. Pero bueno, me tocó”. De esta manera, reflejó el peso que tuvo la exposición mediática en medio de la separación.
En cuanto al presente, remarcó que la prioridad es absoluta y compartida: su hija. “Tenemos una hija en común. Es mucho más importante que nosotros. ¿Qué lugar vamos a tener nosotros? Es lo único importante. No es lo más importante, es lo único importante”, afirmó, dejando en claro que cualquier diferencia quedó relegada frente al bienestar de la niña.
Actualmente, ambos coinciden en eventos importantes como actos escolares, celebraciones familiares o vacaciones, con el objetivo de acompañar a Anita en cada etapa. Esa decisión marcó un punto de equilibrio en la relación, permitiendo construir un vínculo más maduro y enfocado en la crianza.
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