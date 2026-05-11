Fuerte cruce entre Brian Sarmiento y la mamá de Juanicar en vivo: "Sos un violento"

En un primer momento, el ex futbolista intentó bajar la tensión y le pidió disculpas por los comentarios que había realizado sobre el joven. Sin embargo, la mujer no dejó pasar la oportunidad y respondió con dureza: “Aceptadas tus disculpas, la verdad que yo tenía ganas de hablar con vos personalmente porque a mí me parecía muy raro que una persona que es padre tenga esas actitudes con un pibe que podría ser tu hijo o tu sobrino, en la vida no podemos andar insultando a la gente”.