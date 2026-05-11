Fuerte cruce entre Brian Sarmiento y la mamá de Juanicar en vivo: "Sos un violento"
En la previa de la gala de eliminación de Gran Hermano, el ex participante estuvo en Cortá por Lozano y protagonizó un incómodo intercambio con Roxana.
La tensión se apoderó este lunes de Cortá por Lozano cuando Brian Sarmiento se cruzó en vivo con Roxana, la madre de Juanicar, uno de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada. Todo ocurrió horas antes de la esperada gala de eliminación y el debate rápidamente subió de tono.
En un primer momento, el ex futbolista intentó bajar la tensión y le pidió disculpas por los comentarios que había realizado sobre el joven. Sin embargo, la mujer no dejó pasar la oportunidad y respondió con dureza: “Aceptadas tus disculpas, la verdad que yo tenía ganas de hablar con vos personalmente porque a mí me parecía muy raro que una persona que es padre tenga esas actitudes con un pibe que podría ser tu hijo o tu sobrino, en la vida no podemos andar insultando a la gente”.
Lejos de quedarse callado, Brian retrucó en pleno programa: “Un montón de veces tu hijo dijo un montón de barbaridades, pero ustedes lo ven de otra manera porque es tu hijo. Seguís atacando y hace lo mismo tu hijo en la casa”.
Pero Roxana redobló la apuesta y apuntó directamente a la situación personal del ex participante: “Me parece raro que un hombre que tiene 3 hijas, y está luchando supuestamente por ver a sus tres hijas, yo creo que si vos te ponés un poco en el lugar del otro te callás la boca, me decís ‘disculpe señora’ y no hablás más del tema”.
La discusión continuó elevando la tensión al aire y Brian intentó ponerle un freno al intercambio: “Te voy a pedir que te calmes un poco porque estamos en un programa de televisión”. Sin embargo, la madre de Juanicar no se quedó atrás y lanzó una última y contundente frase: “La vehemencia no es violencia, y vos sos un violento. ¿Por qué me pasó? ¿Porque defiendo algo?”.
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