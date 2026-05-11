A qué hora ver hoy lunes la gala de eliminación de Gran Hermano: quién se va

Quién dejará la casa de Gran Hermano hoy lunes

Las redes sociales ya tienen a su principal candidata para dejar la casa esta noche. Según los resultados de los sondeos más masivos en X (antes Twitter), el clima de tensión apunta directamente hacia un nombre.

Los números de la encuesta

En el relevamiento realizado por la cuenta de referencia @TronkOficial, la tendencia parece clara:

Daniela de Lucía: Lidera la intención de voto negativo con un contundente 56,4% .

Danelik Galazán: Se ubica en segundo lugar con el 20,8% .

Franco Zunino: Cierra la terna de riesgo con un 20%.

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La palabra final

Aunque estas cifras suelen anticipar el humor social, es importante recordar que los únicos votos válidos son los emitidos a través de los canales oficiales del programa. Sin embargo, el margen que separa a Daniela del resto de sus compañeros sugiere que la influencer corre un riesgo altísimo de convertirse en la nueva eliminada de la gala.