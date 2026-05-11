A qué hora ver hoy lunes la gala de eliminación de Gran Hermano: quién se va
El reality show de Telefe que conduce Santiago del Moro se prepara para un nuevo adiós. ¿Será Danelik, Emanuel, Cinzia, Zunino o Daniela?
Llega una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorad a y hay cinco participantes que están en la cuerda floja: Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Franco Zunino y Daniel de Lucía. De este modo, la pantalla de Telefe promete una noche vibrante para sus televidentes.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de eliminación de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Quién dejará la casa de Gran Hermano hoy lunes
Las redes sociales ya tienen a su principal candidata para dejar la casa esta noche. Según los resultados de los sondeos más masivos en X (antes Twitter), el clima de tensión apunta directamente hacia un nombre.
Los números de la encuesta
En el relevamiento realizado por la cuenta de referencia @TronkOficial, la tendencia parece clara:
-
Daniela de Lucía: Lidera la intención de voto negativo con un contundente 56,4%.
Danelik Galazán: Se ubica en segundo lugar con el 20,8%.
Franco Zunino: Cierra la terna de riesgo con un 20%.
La palabra final
Aunque estas cifras suelen anticipar el humor social, es importante recordar que los únicos votos válidos son los emitidos a través de los canales oficiales del programa. Sin embargo, el margen que separa a Daniela del resto de sus compañeros sugiere que la influencer corre un riesgo altísimo de convertirse en la nueva eliminada de la gala.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario