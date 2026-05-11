Las escenas más picantes y polémicas de Sydney Sweeney en el último capítulo de "Euphoria"

Una de las escenas más cuestionadas es una parodia de la película clásica de 1958, "El ataque de la mujer de 50 pies", donde el personaje camina desnuda entre edificios de cartón en una secuencia pornográfica de larga duración.

Además, en las redes sociales estallaron contra Levinson, acusándolo de utilizar planos "extremadamente detallados y vacíos de narrativa" con el único fin de exhibir el cuerpo de la actriz.

La reacción del público y de la prensa por escenas de Sydney Sweeney en "Euphoria"

La indignación no tardó en volverse tendencia. Miles de seguidores de la serie de HBO manifestaron su incomodidad, sugiriendo que la ficción ha cruzado la línea del drama para convertirse en un mero espectáculo de explotación.

Para la prensa especializada y los fans, este episodio marca un punto de quiebre: la serie que alguna vez retrató las complejidades de la generación Z parece hoy más interesada en romper tabúes de forma gratuita que en explorar la psicología de sus protagonistas.