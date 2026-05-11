Las escenas más picantes y polémicas de Sydney Sweeney en el último capítulo de "Euphoria"
La actriz es protagonista del quinto episodio de la nueva temporada de la serie de HBO Max, que desató mucho revuelo por su contenido subido de tono.
La tercera temporada de "Euphoria" alcanzó un nuevo nivel de controversia con el estreno de su quinto episodio, titulado "This Little Miss Piggy", con la polémica puesta en el personaje interpretado por Sydney Sweeney y una seguidilla de escenas muy subidas de tono.
Lejos de la profundidad emocional de las entregas anteriores, el director Sam Levinson ha sido blanco de feroces críticas tras centrar el capítulo en una representación gráfica de Cassie, el personaje interpretado por la joven actriz, quien comienza a incursionar en OnlyFans durante la ficción.
Tras el salto temporal de cinco años que propone esta temporada, la trama presenta a una Cassie adulta cuya vida gira en torno a la creación de contenido erótico. Sin embargo, la ejecución visual de esta premisa fue calificada de grotesca y misógina por gran parte de la audiencia.
El episodio muestra con detalle a Sweeney grabando contenido de ASMR en ropa interior, chupándose los dedos de los pies y enviando prendas usadas por correo a sus suscriptores. También posó en topless frente a un cliente y en otra secuencia, frotó el micrófono contra su escote antes de acercarlo a sus genitales.
Una de las escenas más cuestionadas es una parodia de la película clásica de 1958, "El ataque de la mujer de 50 pies", donde el personaje camina desnuda entre edificios de cartón en una secuencia pornográfica de larga duración.
Además, en las redes sociales estallaron contra Levinson, acusándolo de utilizar planos "extremadamente detallados y vacíos de narrativa" con el único fin de exhibir el cuerpo de la actriz.
La reacción del público y de la prensa por escenas de Sydney Sweeney en "Euphoria"
La indignación no tardó en volverse tendencia. Miles de seguidores de la serie de HBO manifestaron su incomodidad, sugiriendo que la ficción ha cruzado la línea del drama para convertirse en un mero espectáculo de explotación.
Para la prensa especializada y los fans, este episodio marca un punto de quiebre: la serie que alguna vez retrató las complejidades de la generación Z parece hoy más interesada en romper tabúes de forma gratuita que en explorar la psicología de sus protagonistas.
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